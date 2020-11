Antonio Maestre veut réécrire l’histoire de l’Atlético de Madrid à travers des hypothèses et des mensonges sans fondement. Le journaliste, inventeur de Miguel Lacambra, est revenu à la charge avec une réinterprétation historique des origines des matelas, affirmant que le club Il a des origines fascistes, alors qu’il qualifiait les éventails rouges et blancs de néo-nazis.

Dans une chronique publiée dans Eldiario.es, Maestre semble être un fan de sport déçu par le club. «Se tromper constamment est quelque chose de typique d’un fan de l’Atlético qui est aussi antifasciste et de gauchePendant un certain temps, j’ai eu une réponse qui a rendu cette dissonance tolérable jusqu’à ce que je commence à me désengager de la passion du club. Parce qu’il est possible de se désengager de l’amour d’une équipe », a-t-il déclaré pour faire valoir les atrocités ultérieures qu’il allait dire et qui conduiraient à le blocage du capitaine rojiblanco Koke Resurrección sur Twitter.

«Ceux qui me connaissent m’ont reproché d’être fan de l’Atlético de Madrid, car il est vrai qu’on ne peut pas faire grand-chose quand cette émotion s’empare de toi dans l’enfance, mais on peut l’inverser. Son origine fasciste, ses ultras néo-nazis et un club non impliqué dans le tissu social des quartiers ils me séparaient de plus en plus du club dans le présent, même si l’affection pour cette mémoire imprégnée continuait de battre », a déclaré un Maître qui est maintenant un expert dans le monde du football.

Maître, en un article destiné à discréditer la figure de Diego Armando Maradona, a continué à justifier certains arguments qui l’ont conduit à la censure totale des fans de matelas. «J’ai trouvé un texte qui m’a servi quelques années et qui est valable comme épitaphe morale de l’utilisation du football comme justification pour ignorer les valeurs que nous défendons dans la poursuite de l’excitation du football. J’avais utilisé un message si néfaste, macho, misérable et méprisable juste pour être en mesure de justifier mon amour pour un club qui était l’antithèse de tout ce en quoi je croyais. Vous apprenez de tout, tout comme le football est un sport magnifique avec des histoires de résistance héroïque, il s’agit également de comportements abjects qui doivent être censurés et condamnés », a-t-il conclu.

Comme chacun sait, le L’Atlético de Madrid a été fondé par des étudiants basques et en tant que filiale de l’Athletic de Bilbao à Madrid partage l’uniforme depuis lors. Pour Maestre, cependant, il y a une vision tortueuse de la réalité qui est que la fusion du club avec le National Aviation Club en 1939 a transformé l’équipe en fasciste. Sans cette union, l’équipe madrilène serait probablement tombée en deuxième division et aurait peut-être disparu. Comme beaucoup d’autres équipes de l’époque, les rojiblancos n’avaient d’autre choix que de fusionner avec d’autres clubs pour survivre dans l’après-guerre.

Maestre, cependant, il regarde les coups de pinceau épais et non l’essence d’un club qui se bat pour rester parmi les trois premiers de la compétition espagnole, malgré de multiples hauts et bas et des présidents ratés. Le journaliste a suscité une multitude de critiques sur les réseaux sociaux parmi les fans qui ils lui ont rappelé ses mensonges avec les multiples emplois exercés par son père ou avec le faux journaliste Miguel Lacambra comme de grandes créations de votre imagination.

L’Atlético de Madrid a été fondé en 1903 par un groupe d’étudiants basques qui, avec leur machine à voyager dans le temps, ont voyagé en Allemagne nazie et sont devenus des amis proches d’Adolf Hitler. D’où Antontito Maestre parle des origines fascistes. Nous devons lire plus d’histoire. – Imanol Echegaray G. (@imanoleg_) 29 novembre 2020

Novembre 1937. Nombre de joueurs de la filiale rojiblanco avant l’entraînement du matin. Photo fournie par: Antonio Maestre, historien de l’Atlético de Madrid. pic.twitter.com/1VlPrIziap – IndioSincrasia (@ISincrasia) 30 novembre 2020

@AntonioMaestre a vu une photo de Mussolini avec 6 ans de football et son imagination a déjà tiré, c’était d’une équipe sûre … 🤔

“L’Atlético a été fondé par des fascistes.” Antonio Maestre

Penseur ultra-gauche gratuit 29/11/2020 a été créé par 4 étudiants … – Fernando (@ Ferkamp20) 29 novembre 2020

_ Nous avons basé notre stratégie sur la 7e Panzer Division, lors de l’invasion de la France en 1940, conseillée par les techniciens de l’Atlético de Madrid. Antonio Maestre, dans son livre Memoirs rojiblancas fascistas. pic.twitter.com/YwvsdkX0gZ – IndioSincrasia (@ISincrasia) 30 novembre 2020

Antonio Maestre est définitivement bouleversé. Maintenant, il appelle l’Atlético de Madrid, le club de son père, nazi, fasciste … (le père du chauffeur de camion, le père fermier était de Séville, et le père …) – Luis Malunos (@Mal noteLuis) 29 novembre 2020

Bonjour. Richard Wagner a été témoin d’un Atlético-Schalke 04, et voyant nos stands pleins de colocheras, cela lui a servi de source d’inspiration pour créer les Valkyries. Source: Antonio Maestre, sur l’histoire fasciste de l’Atlético de Madrid.https: //t.co/OMLtp3xG35 – IndioSincrasia (@ISincrasia) 30 novembre 2020

Antonio Maestre est resté un gin tonic après avoir écrit que l’Atlético de Madrid a été fondé par Adolf Hitler -. (@ cocahuete9) 29 novembre 2020

Les réseaux sociaux se moquaient d’un Master qui était même devenu arrogant en montrant à tout le monde que le capitaine de l’équipe, Koke Resurrection, a fini par le bloquer, peut-être fatigué de lire les incongruités que le Podemita devait partager avec sa masse de fans.

0_o pic.twitter.com/gORPYYXB73 – AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 28 novembre 2020

Et il perd à nouveau un procès contre Inda!

La semaine ne pouvait pas être pire pour un Antonio Maestre qui leur avait promis très heureux de se plaindre auprès du directeur d’OKDIARIO, qui l’appelait «podemita» et «sans papiers», des choses qui après cet article dans Eldiario.es ont été mises en évidence.

Maître, qui veut censurer tout ce qui vient contre lui, Il a pris un revers avec le chef du Tribunal de première instance numéro 1 de Fuenlabrada (Madrid). Ils ont rejeté une action en justice dans laquelle ils réclamaient une indemnité de 5 000 euros à l’OKDIARIO et au réalisateur Eduardo Inda.

Maestre, dans ses écrits, accusé Inda d’avoir violé son droit à l’honneur, à la vie privée et à l’image de soi dans divers rassemblements d’Ana Rosa Quintana (dans Mediaset) et Federico Jiménez Losantos (dans EsRadio) et pour la publication de 16 articles dans OKDIARIO.

Le magistrat Jesús Alemany Eguidazu, cependant, a complètement ignoré les affirmations de Maestre, déterminant que les déclarations diffusées par OKDIARIO et son directeur sont pleinement protégées par la liberté d’expression, conformément à la jurisprudence de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Maestre a de nouveau été dépeint lorsqu’il a inventé une fausse histoire sur l’Atlético de Madrid. Le journaliste a tenté de ternir l’image de l’un des clubs les plus suivis d’Espagne par de fausses accusations. Ou est-ce que vous ne pouvez plus choisir de suivre librement un club?