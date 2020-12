Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Dimanche 13 décembre 2020, p. a27

Lourdes Juárez était un tourbillon compact et puissant. Avec la solvabilité, elle est devenue la nouvelle championne des super poids mouches du World Boxing Council (WBC) en battant Lupita Martínez par décision unanime, la désormais ancienne monarque qui ne s’est jamais retrouvée dans la soirée qui a eu lieu sur un forum de télévision dans le Mexico. La reine vaincue a accepté le verdict et a applaudi le nouveau détenteur de la ceinture WBC.

Lupita Martínez était la championne et avait faim de revenir dans les ficelles après ne pas avoir combattu pendant plus d’un an et avoir été confinée pendant des mois par la pandémie.

Lulú, la sœur cadette de Mariana La Barbie Juárez, a patiemment attendu l’opportunité de disputer un championnat du monde. Pendant longtemps, la ceinture anti-mouches défendue par Ibeth Zamora a traqué. Le combat n’a pas abouti et le challenger a même parlé de la peur de la défaite du monarque pour renverser la situation. Il a décidé de monter dans la division et de tenter sa chance pour le titre de super poids mouche.

Lupita Martínez l’a défendu avec la colère de quelqu’un qui protège les biens de ses enfants. Ainsi, il a arraché la ceinture à Zulina Loba Muñoz, surpassé Irma García, Yuliahn Luna et Kika Chávez. Lulu, plus petite mais irrépressible, est sortie agressive, elle était une force naturelle. Lupita a été surprise par le petit coup de vent de ce challenger agité et ambitieux. Un sérieux avertissement pour le champion.

Lourdes a déménagé avec une compétence qui a révélé un travail minutieux dans la salle de sport. Une feinte sur le côté et esquiver, un swing classique et bien exécuté. Jusqu’au troisième épisode, Lupita a tenté de reprendre le contrôle du combat, avec des avances fermes, mais difficiles face à une adversaire bien polie dans le jeu sur la pointe des pieds.

Le champion n’a pas pu céder et a commencé à chercher l’échange avec la confiance d’un coup de poing plus puissant. Dans le set, il y avait des moments de bruit où les deux étaient liés à l’intention de blesser leur adversaire. Sans spéculer sur la toile, Lupita semblait désespérée de redresser à tout prix leur combat.

Barbie Juárez baissa nerveusement son masque pour crier des instructions à sa sœur cadette, qui à ce moment-là avait atténué cette explosion explosive, même si elle semblait toujours avoir de bonnes réserves de forme physique.

Dans le septième épisode, Lupita est tombée sur la toile en raison d’un piétinement; un peu décomposé contrairement à ce qu’il affiche habituellement. Lulu avait des connotations qui dérangeaient la championne et elle avait l’air plus solide, plus en contrôle de la scène. Dans le coin du champion, il y avait l’inquiétude, la peur que la ceinture puisse aller à l’autre bout du ring.

Lupita est sorti au dernier épisode avec la volonté de réaliser une épopée, mais sans le contrôle et le pouvoir urgents. Lulú a agi comme une experte avec tout sous contrôle, bien qu’elle ait également eu des ravages sur son visage à la suite du combat désespéré de Lupita Martínez. Le match s’est terminé et la championne a pleuré dans son coin alors qu’ils la libéraient du bandage et des gants. Il levait les yeux, regardant quelque chose dont il savait qu’il devenait incontrôlable.