“ L’un des meilleurs de la dernière décennie ”: une défense féroce contre De Gea



Christian Felipe Amezquita Ortiz 27 octobre 2020, 12h45

Le gardien espagnol a été vivement critiqué pour ses dernières apparitions pour United.

Adrián San Miguel, le gardien de Liverpool, a assuré que la blessure de Virgil Van Dijk, qu’il manquera pratiquement pendant le reste de la saison, est “un coup dur pour l’équipe”.

“Je ne vais pas mentir, c’est un coup dur pour nous. Ça va être dur, ça va être compliqué non seulement parce qu’il est l’un des meilleurs, sinon le meilleur défenseur central du monde en ce moment. C’est un leader sur et en dehors du terrain”, a-t-il déclaré. le gardien espagnol dans une interview avec DAZN.

Le Néerlandais a été blessé lors du match contre Everton il y a quelques jours et souffre d’un ligament croisé antérieur déchiré qui va l’éloigner du terrain pendant plusieurs mois. De plus, Adrián, qui ces jours-ci a remplacé le blessé Alisson Becker, a parlé du reste des gardiens de but espagnols de la Premier League, tels que David de Gea (Manchester United) et Kepa Arrizabalaga (Chelsea).

“Je connais sa personnalité et il peut être l’un des meilleurs gardiens de but de la dernière décennie à être venu ici en Premier League”, a-t-il déclaré à propos de De Gea. Sur Kepa, qui a perdu la position de départ au profit d’Edouard Mendy, il a souligné qu’il est un “combattant” et que ce qu’il a réalisé en tant que gardien de but, il l’a réalisé “par ses propres mérites”.