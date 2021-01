De la rédaction

Journal La Jornada

Lundi 18 janvier 2021, p. 3

Les Pumas de l’Université nationale autonome du Mexique continuent avec un bon rythme dans la Liga Mx Femenil en battant Puebla 3-0 lors de la deuxième journée du tournoi Guardia-nes 2021.

Les étudiants universitaires ont atteint six unités alors que l’équipe de Puebla n’obtient toujours pas de points.

Daniela García a ouvert le score lorsque le chronomètre a montré 10 minutes, tandis que Paola Chavero a frappé le deuxième coup à 19 et Laura Herrera a condamné le duel à 90 + 2.

Bien que Puebla ait été le premier à générer du danger dans le stade de Cuauhtémoc avec une attaque d’Andrea Ortega, bloquée par l’arrière en visite, les chats étaient plus aptes à atteindre les filets.

Liliana Rodríguez a atteint la surface et a envoyé une passe à Daniela García, qui a abaissé le ballon et s’est retourné pour lancer un tir direct au but.

Les auriazules n’ont pas perdu de temps et devant un rival qui était perplexe, ils ont mis le deuxième but. Paola Chavero a fui dans la zone seule et avec un tir puissant, le gardien de but Brissa Rangel a battu en heads-up.

Les Poblanas ont répondu et étaient proches de l’égalisation lorsqu’ils ont tiré un tir et Daniela García a commis une erreur en tentant de rejeter le ballon, mais Biana Quintos a sauvé l’équipe en dégageant le ballon sur la ligne de but.

Pour compléter cela, Ileana Dávila, l’entraîneur des Pumas, a rafraîchi l’attaque en envoyant Dinora Garza au tribunal à la place de Liliana Rodríguez, ainsi que Laura Herrera pour Hireri Velázquez. Les mouvements qui seraient la clé du jeu.

Puebla a également modifié ses pièces et a fait ses débuts à Mariana Ramos. Les locaux ont cherché des options pour générer du danger, mais ont souffert sur le terrain, tandis que les chats ont mis des tensions à plus d’une occasion avec des tirs de Dinora Garza, à qui le but a été refusé.

La persistance des félins a été récompensée dans la dernière ligne droite, lorsque Laura Herrera (90 + 2) a battu l’arrière local et a tiré à bout portant pour sceller le 3-0.

La journée se terminera ce lundi, lorsque América affrontera Ciudad Juárez; Pachuca, sous le commandement de l’espagnol Toña Is, recevra Santos, tandis que Necaxa se rendra à Monterrey et Xolos affrontera Tijuana.