Entre Saúl et Djuka, 6 des 31 points du Sporting ont déjà été cuits, soit près de 20%. Dans le cas de l’ailier, sa performance est optimale, avec participation, arrivée et, sauf échec spécifique, avec un bon travail défensif. Avec neuf bons centres dans la zone, seul Pedro Díaz, avec 17, le surpasse. Contrairement à Cumic, l’autre renfort, Saúl García s’est parfaitement adapté au sport et à la ville. Et il a retrouvé ce qu’il voulait: rejouer. “Il réalise ce qu’il voulait, qui était d’avoir la continuité et la confiance dans un bon club”, disent-ils à partir de leur environnement.

Djuka, quant à lui, est venu briser la sécheresse des rojiblancos. Depuis son doublé à Las Palmas, le Sporting n’avait plus marqué. Le Serbe, à sa troisième saison, est sur sa meilleure séquence. Il a déjà neuf buts. Un chiffre qui, à ce stade – la 18e journée – n’avait atteint aucun bélier à Gijón depuis les 13 ajoutés par Scepovic en 2013. Même Michael Santos, qui en a marqué 17 lors de la saison 2017-2018, en avait actuellement six buts.

«Il montre à sa troisième saison ce qu’il est venu au Sporting. Je suis très content pour lui. J’espère qu’il continue comme ça, nous attaquons en direct, il a un but, et quand il a signé, il était clair qu’il allait marquer beaucoup », explique Scepovic, également Serbe, qui joue maintenant au football au Japon. «C’était difficile pour Uros au début, la langue et le nouveau pays pouvaient faire des ravages. Parfois, c’est difficile de s’adapter », souligne l’ancien joueur du Sporting en deux temps.

Scepovic exprime son optimisme avec l’équipe rojiblanco: “J’espère que Djuka continue comme ça, avoir un attaquant qui marque des buts vous aide à vous rapprocher du but, je suis convaincu que le Sporting sera aussi haut que possible cette année, ce que nous voulons tous.”

Les buts d’Uros soutiennent le Sporting dans la zone supérieure, lorsque la mi-course de la compétition approche. Dans Saúl García, l’attaquant a trouvé un bon partenaire pour percer le but du rival, ce qui lui permet également de grandir sur le côté dans son adaptation. Amateur de tennis et de paddle-tennis, Saúl est passionné par Rafa Nadal. À Gijón, il profite de son temps avec sa petite amie et son chien, une race orientale Shiba Inu, avec qui il aime se promener – chaque fois qu’il le peut – à travers la ville et surtout le long des plages et des sentiers côtiers. Cette tranquillité et ces moments de déconnexion à Gijón, avec de nombreuses similitudes avec la Cantabrie, ont fait la deuxième et dernière signature l’été dernier du Sporting, avec lequel Gallego avait depuis son arrivée à Gijón, s’est également installé et s’est imposé comme assistant de luxe.

Saúl a mis un ballon de la gauche à Djuka, qui au deuxième poteau, plus intelligent que les rivaux, est allé de l’avant pour marquer.