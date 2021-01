‘Lupin’ est devenu le premier grand succès de Netflix en 2021. La série policière française créée par George Kay, s’inspire d’un classique de la littérature et de la culture françaises, le voleur en col blanc nommé Arséne Lupin. La première saison comprend cinq chapitres disponibles sur la plateforme de streaming à partir du 8 janvier.

La série commence par Omar sy Dans le rôle de Assane Diop, un homme inspiré par les aventures fictives du voleur Arsène Lupin, qui se propose de venger la mort de son père des injustices d’une famille aisée.

Bien qu’il organise quelques assauts et autres astuces, l’objectif principal de Assane Diop est de prouver l’innocence de son père, Babakar, qui il y a des années a été mis en examen pour le vol d’un collier précieux. Cependant, pour cela, il doit démasquer le puissant Hubert Pellegrini.

Omar sy joue Assane dans le Série Netflix et sa grande performance fait parler les gens du monde entier. L’acteur français a travaillé dans divers films et séries télévisées, il a même été récompensé pour son talent dans le film de 2011 Amis intouchables.

Omar Sy joue Assane Diop dans la première saison de “Lupin” (Photo: Netflix)

AMIS INOUCHABLES, LE FILM LE PLUS CÉLÈBRE D’OMAR SY

Omar sy est un acteur et comédien français, connu pour avoir formé le duo humoristique “Omar et Fred” avec son collègue humoriste Fred Testot, et pour avoir joué Bakari “Driss” Basali, l’un des protagonistes du film français Untouchable avec son collègue acteur François Cluzet .

“Les intouchables” («Amigos intocables», en espagnol) est un film français de 2011, réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano. Ce film a obtenu 21,41 millions de téléspectateurs, la première position au box-office français en 2011, ainsi que l’accomplissement d’être le troisième film le plus regardé de l’histoire du box-office français.

L’histoire est inspirée de la vie du comte Philippe Pozzo di Borgo, auteur du livre Le Second souffle de Bayard Éditions, tétraplégique depuis 1993 (suite à un accident de parapente) et de sa relation avec Abdel Yasmin Sellou, un immigré au casier judiciaire qui est entré dans son service en tant qu’assistant à domicile, auteur du livre autobiographique Une amitié improbable, publié en Espagne par Salamandra.

“Amis intouchables” raconte la relation entre deux personnages totalement opposés d’horizons différents. L’un, Driss, un jeune homme d’origine sénégalaise, vit dans un quartier populaire de Paris, avec un casier judiciaire, vital, effronté, drôle et irréfléchi; l’autre, Phillippe, un vieux tétraplégique riche, cultivé et très peu spontané, qui a besoin d’un assistant personnel.

Omar Sy a participé à de nombreuses productions en France, mais son grand succès international est venu avec “Lupin” (Photo: Omar Sy / Instagram)

Driss assiste à l’entrevue dans l’espoir d’être rejeté et avec le seul prétexte de pouvoir sceller ses papiers pour collecter l’assurance-chômage. Cependant, et à sa grande surprise, il est embauché, malgré son impudence et sans aucune formation professionnelle. Les motivations de Phillippe, fatigué de traiter avec des soignants qui avaient pitié de lui, étaient de voir qu’il n’avait aucune compassion pour lui et le défi de permettre au jeune rebelle d’accomplir un travail et de s’adapter de manière responsable à des horaires et des routines strictes.

Peu à peu, la relation entre eux se transforme en l’amitié de deux personnes qui s’entraident pour affronter et surmonter les difficultés de leurs mondes respectifs.

Les personnages du film sont joués par François Cluzet et Omar sy, respectivement. Ce film, qui contient du théâtre et de la comédie, est devenu un phénomène culturel en France, où il a été élu événement culturel de l’année 2011 par 52% des Français.

Omar sy Il a brillé pour sa performance dans «Amigos intouchables» et en février 2012, il a reçu le César du meilleur acteur, recevant les éloges de la critique et du médium artistique. L’acteur français a également participé à d’autres films tels que “X-Men: Days of Future Past”, “Jurassic World”, “Demain tout commence” et “Transformers: The Last Knight”.

Omar Sy a brillé pour sa performance dans “Untouchable Friends” et en février 2012, il a reçu le César du meilleur acteur (Photo: Omar Sy / Instagram)