Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Dimanche 6 décembre 2020, p. a13

Un an après des hauts et des bas émotionnels et de l’incertitude, Lupita Martínez revient pour défendre son titre mondial des poids mouches WBC le 12 décembre. Il affrontera Lourdes Juárez, la sœur cadette de Barby, dans un studio de télévision à Mexico pour tenter de sauver une période complexe et défavorable.

Si je me bats au moins une fois cette année, je ne me sentirai pas si mal, évalue le champion.

Il avait prévu trois défenses en 2020. Ce qu’il a vécu, comme tant d’autres, c’est l’enfermement de la pandémie et l’angoisse de ne pas pouvoir travailler et recevoir des revenus pour subvenir aux besoins de ses deux enfants.

J’ai eu des moments de grande angoisse pour l’avenir, sans travailler, mais j’ai pris de l’avance, raconte-t-il; la préparation a été très compliquée car maintenant je dois aussi être conscient de mes deux enfants dans leurs classes virtuelles. Parfois, je dois choisir entre un appel vidéo parental ou une formation à l’Otomí. Et comme je suis championne du monde, je ne peux pas négliger mon travail.

Il y a quelques semaines, la challenger Lourdes Juárez a accompagné sa sœur Barby lors de cet épisode où la vétérane a accusé son adversaire, Yuliahn Luna, d’avoir altéré les gants. Il n’y avait aucune preuve et tout était dans des déclarations non fondées. Ce chapitre ne concerne pas Martinez; il n’a pas peur que cela se répète dans son combat.

Après ce qui s’est passé avec Mariana Juárez, ils vont sûrement beaucoup surveiller mon bandage et mes gants, pense Lupita; ça me parait bien. L’épisode est encore frais, mais je n’ai rien à craindre de ces problèmes. Je me concentre uniquement sur la défense de mon héritage.

Martínez place toujours ses deux enfants au premier rang des priorités. Si vous défendez votre championnat avec courage, c’est parce que vous considérez que vous protégez la stabilité de votre famille.

Lourdes vient envahir ma division, ajoute-t-il; elle n’a rien à perdre. Moi, en revanche, je suis le champion et le titre est ce qui me permet d’élever mes enfants.