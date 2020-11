Afp

Journal La Jornada

Samedi 14 novembre 2020

São Paulo. Un score solitaire de Roberto Firmino a donné au Brésil une victoire 1-0 sur le Venezuela, tandis que l’Uruguay, avec des buts d’Edinson Cavani, Luis Suárez et Darwin Núñez, a remporté une victoire sans précédent 3-0 contre la Colombie et le Chili avec un doublé d’Arturo. Vidal a battu le Pérou 2-0, à la troisième date de la qualification sud-américaine pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Avec juste assez et manquant la créativité de Neymar et Cou-tinho, le Brésil a battu un Venezuela féroce au stade Morumbí, ce qui le laisse comme le leader solitaire de la Coupe du monde sud-américaine.

Firmino a relevé La Verdeamarela qui contrôlait la possession du ballon sans angoisse, mais avait du mal à violer la solide défense de Vinotinto.

L’attaquant anglais de Liverpool a marqué à la 66e minute, après avoir percé un centre de l’arrière gauche Renan Lodi qui est tombé dans la petite zone du gardien Wuilker Faríñez.

Avec la victoire, la Seleçao a ajusté un score parfait après trois départs. Les Caraïbes, quant à elles, restent à l’arrière-plan sans points.

La Colombie, quant à elle, a misé sur l’étouffement de l’Uruguay dans la chaleur du port caribéen de Barranquilla, mais la température était hors de propos et les caféiculteurs ont fini par asphyxier sous la pression de Céleste, qui a arraché trois balles au départ pour convertir le même nombre de buts (3-0).

Cavani a mis les Charruas en avantage avec un but dans le vestiaire après cinq minutes de jeu et son partenaire de mille batailles, Suárez, a prolongé l’avantage du point de penalty à 54. Le jeune Darwin Núñez a certifié la victoire avec un puissant droit à l’extérieur. de la zone au 73.

▲ Edinson Cavani se bat pour le ballon contre Luis Díaz lors de la victoire 3-0 de l’Uruguay sur la Colombie. Photo Ap

Avec ce résultat, l’Uruguay a ajouté six points et est arrivé en tête du classement, tandis que la Colombie a chuté à la sixième place et est temporairement exclue du groupe de quatre qualifiés directs pour la Coupe du Qatar.

Cette victoire est un baume pour les Uruguayens, qui ont subi une douloureuse défaite 4-2 contre l’Équateur à Quito. Alors que la Colombie a regretté de céder des points en condition locale à un rival direct.

A Santiago, avec un brillant Arturo Vidal, auteur des deux buts, le Chili a battu le Pérou 2-0.

Un grand but de l’extérieur de la surface à 20 minutes et un deuxième à 35 ans a catapulté Vidal en tant que figure du triomphe chilien au stade national. Le milieu de terrain a mis la couronne sur sa tête et son équipe sur son épaule pour le mener à un triomphe vital, le premier après trois dates de Coupe du monde, contre un Pérou qui n’a pas trouvé le bon jeu et la vitesse qu’il affiche habituellement, malgré la première de son nouvel attaquant Gianluca Lapadula.

Avec ce résultat, le Chili ajoute quatre unités et est à côté de la Colombie à la sixième place, tandis que le Pérou reste avec un point comme neuvième.