Uruguay Il a montré un excellent match dans un carré difficile, Barranquilla, où il a vaincu son semblable de La Colombie avec des buts d’Edinson Cavani, Luis Suárez et Darwin Núñez, ajoutant ainsi six points jusqu’ici des qualifications à Coupe du monde Qatar 2022.

À quelle heure la Colombie contre l’Uruguay joue-t-elle EN DIRECT sur Caracol TV et Movistar Deportes. Nous avons un super match à la troisième date des éliminatoires Qatar 2022 et c’est que l’équipe nationale colombienne affrontera son homologue uruguayen dans un match plein d’étoiles des deux équipes.

L’équipe uruguayenne arrive dans la douleur, blessée mais avec une grande envie de prendre de l’avance après avoir reçu une raclée écrasante contre l’Équateur la date précédente. Désormais, non seulement Luis Suárez sera à l’avant-garde, mais son fidèle ami Edinson Cavani lui tiendra également compagnie.

En revanche, la Colombie arrive avec tous ses chiffres. Duvan Zapata est en train de devenir l’avant-centre du côté «café» et le capitaine James Rodríguez au volant de la création.

Match Colombie vs Uruguay – Ici vous pouvez suivre le match en direct

Colombie vs Uruguay: MINUTE PAR MINUTE

* À plein temps

* GOOOOOOOOOOOLAZO d’URUGUAY! Darwin Núñez marque le troisième avec un but extérieur à la 72e

* GOOOOOOL DE L’URUGUAY! Luis Suárez se transforme après un penalty à 53 ′

* Pénalité pour l’Uruguay à 52 minutes

* La seconde mi-temps a commencé

* Fin du premier semestre

* GOOOOOOL DE L’URUGUAY! Edinson Cavani à la minute 8 ′

* Le match a commencé

* Les équipes sortent sur le terrain pour chanter leurs hymnes nationaux

Comment regarder Caracol TV LIVE FREE Colombie vs Uruguay

Le signal de Caracol TV, chaîne de télévision ouverte colombienne, propriété du groupe Valorem, offre à son public distingué et gratuitement la retransmission des matchs de l’équipe colombienne et vous pouvez le voir d’ici.

Colombie vs Uruguay: alignements probables

Colombie: David Ospina; Luis Manuel Orejuela ou Daniel Muñoz, Jeison Murillo, Yerry Mina, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma; Luis Fernando Muriel, James Rodríguez et Duván Zapata.

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz; Edinson Cavani et Luis Suárez.

À quelle heure joue la Colombie contre l’Uruguay: horaires et chaînes

Brésil: 17h30 sur SporTV et Rede GloboArgentine: 17h30 sur TyC SportsChile: 17h30 sur CDF Premium et CDF StadiumUruguay: 17h30 sur VTV et VTV + Paraguay: 17h30 avec chaîne à confirmer Bolivie : 16h30 avec chaîne à confirmer Venezuela: 16h30 sur TLTE Equateur: 15h30 sur El Canal del Fútbol et ECDF YouTube Pérou: 15h30 sur Movistar Plus Colombia: 15h30 sur Caracol TV

Où la Colombie vs. Uruguay?

Le match se jouera au stade métropolitain Roberto Meléndez

Temps du match Colombie vs Uruguay

Le jeu a été confirmé pour être joué à 15h30. de Colombie (17h30. d’Uruguay)

Colombie vs Uruguay en direct gratuit

Vous pouvez regarder le match en direct gratuitement via le signal national de Colombie et Caracol TV.

Statistiques Colombie vs Uruguay

10 novembre 2016 – Colombie 2-2 Uruguay 7 septembre 2012 – Colombie 4-0 Uruguay 9 juin 2008 – Colombie 0-1 Uruguay (Bogotá) 6 mai 2004 – Colombie 5-0 Uruguay 14 août 2000 – Colombie 1-0 Uruguay (Bogotá) 7 juillet 1996 – Colombie 3-1 Uruguay