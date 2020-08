Lute Olson, qui a entraîné l’Arizona au championnat du tournoi NCAA 1997 et a enregistré 781 victoires en carrière en 34 saisons dans la Division I, est décédé jeudi. Il avait 85 ans.

La famille d’Olson a confirmé sa mort jeudi soir.

Olson a rejoint l’Arizona en 1982 après avoir mené l’Iowa à cinq participations consécutives au tournoi de la NCAA et à une place dans le Final Four de 1980. Il a passé les 24 saisons suivantes à la tête des Wildcats, transformant le programme en une puissance nationale. Arizona a remporté 11 championnats de saison régulière Pac-10 et quatre titres de tournois de conférence sous lui. Il a fait le Final Four à quatre reprises.

L’équipe titre de 1997, une quatrième tête de série dans la région du Sud-Est, a éliminé trois têtes de série n ° 1 du tournoi, en commençant par le Kansas dans le Sweet 16 et en poursuivant avec la Caroline du Nord dans le Final Four et le Kentucky dans le match de championnat. Ses meilleurs joueurs – Mike Bibby, Michael Dickerson, Jason Terry et Miles Simon – ont atteint la NBA. Également dans cette équipe se trouvait un étudiant de première année nommé Josh Pastner, l’actuel entraîneur-chef de Georgia Tech.

Olson a commencé sa carrière d’entraîneur de la Division I en 1973 avec Long Beach State. Il est resté là-bas pendant un an, allant 24-2, puis a déménagé dans l’Iowa. Il a été nommé entraîneur national de l’année par The Sporting News en 1980 pour avoir mené les Hawkeyes au Final Four. Ils ont perdu contre le futur champion national Louisville.

Olson a été intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en 2002. Il a pris sa retraite en octobre 2008.