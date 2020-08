Lute Olson, qui a été entraîneur de basket-ball masculin en Arizona de 1983 à 2007 et a dirigé le programme jusqu’à son seul championnat national, est décédé, selon Jeff Goodman du Stadium. Il avait 85 ans.

Casey Sapio-USA TODAY Sports

Olson était dans «un combat pour sa vie» depuis mardi, selon Bruce Pascoe de l’Arizona Daily Star. KVOA a rapporté qu’Olson était en soins palliatifs. Olson avait subi un accident vasculaire cérébral en février 2019, bien que sa cause de décès n’ait pas encore été signalée.

Plusieurs anciens joueurs sont venus voir Olson à l’hôpital, selon le rapport du Star, notamment Salim Stoudamire, Matt Muehlebach, Bennett Davison, Joe Turner, Kyle Fogg, Craig McMillan, Ben Davis, AJ Bramlett, Corey Williams, Donnell Harris, Pete Williams et Reggie Geary.

Olson a été l’entraîneur-chef de l’Arizona pendant 24 saisons, arrivant en 1983 pour aider à démarrer un programme qui avait fait le tournoi de la NCAA seulement trois fois auparavant. Il a mené les Wildcats à leur tout premier Final Four en 1988 et à nouveau en 1993 avant de percer pour remporter le titre national en 1997. Les quatre apparitions du Final Four pour l’Arizona sont passées sous la direction d’Olson.

L’équipe de 1997 a remporté le titre en tant que tête de série n ° 4, éliminant la tête de série du tournoi, le Kansas, dans le Sweet 16. Les Wildcats ont battu la tête de série n ° 1 de la Caroline du Nord en demi-finale nationale avant de dominer le Kentucky dans le match de championnat, 84-79 en heures supplémentaires.

Olson a grandi dans le Dakota du Nord et a commencé sa carrière d’entraîneur au niveau secondaire dans le Minnesota. Il a continué à entraîner le basket-ball au lycée après avoir déménagé dans le sud de la Californie, puis a percé les rangs des collèges du Long Beach City College.

La première année d’Olson en tant qu’entraîneur de Division I remonte à 1973, lorsqu’il a accepté le poste à Long Beach State. Il est parti après un an pour l’Iowa, où il a été entraîneur pendant neuf saisons et a mené les Hawkeyes à cinq participations consécutives au tournoi de la NCAA, y compris un Final Four en 1980.

L’Arizona a fait le tournoi de la NCAA 23 saisons consécutives sous Olson. Il a été intronisé au Basketball Hall of Fame en 2002 et au National Collegiate Basketball Hall of Fame en 2006 et réintégré en 2019.