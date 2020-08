L’as du Texas Lance Lynn prendra le monticule samedi contre les Dodgers de Los Angeles en visite dans le but de donner aux Rangers leur première série en trois semaines.

Shin-Soo Choo a réussi deux coups sûrs, deux points produits et deux points alors que les Rangers ont remporté une victoire de 6-2 sur les Dodgers vendredi dans le premier match d’une série de trois matchs à Arlington, au Texas. La victoire a mis fin à une séquence de deux défaites pour le Texas, qui n’a remporté que sa deuxième victoire en 12 matchs.

Lynn (4-0, 1,59 ERA) fera son premier départ contre les Dodgers depuis 2017 et son deuxième au cours des cinq dernières saisons. Il a fait sept départs en carrière contre Los Angeles et a une fiche de 3-1 avec une MPM de 3,69 et un WHIP de 1,31.

Lynn a abandonné deux premiers points lors de sa dernière sortie, lundi contre les A d’Oakland en visite, avant de s’installer pour remporter une victoire 3-2. Il a enregistré des départs de qualité dans six de ses sept sorties et n’a cédé pas plus de deux points dans aucune de ses apparitions.

Le départ de samedi pourrait être le dernier pour Lynn dans l’uniforme des Rangers. Selon la rumeur, il serait l’un des joueurs les plus susceptibles d’être échangé par le Texas avant la date limite de lundi. Le Texas est assis cinq matchs hors d’une position éliminatoire.

“Aucune équipe ne veut être démantelée au fur et à mesure que nous y allons”, a déclaré Lynn, selon MLB.com, après la victoire sur Oakland. “Nous avons bien joué pendant une période, puis nous avons vraiment mal joué. Nous ne sommes pas tous venus ici pour perdre et ne pas faire une course aux séries éliminatoires. C’est ce que nous sommes.”

Los Angeles va contrer avec Ross Stripling (3-1, 5,46 ERA). Le droitier n’a duré que quatre manches lors de sa dernière sortie, une décision sans décision le 23 août à domicile contre les Rocheuses du Colorado, avec les deux points qu’il a permis de marquer sur les circuits. Stripling a cédé 10 round-trippers à la tête de la ligue majeure cette saison.

Cette année, beaucoup d’attention a été portée sur la capacité des Dodgers à marquer des points – ils mènent les majors avec 190 points et 63 circuits – mais l’enclos des relevés de Los Angeles (qui était inhabituellement pauvre vendredi) a également été un facteur énorme dans construire le meilleur record du baseball.

Y compris un «ouvreur», les Dodgers ont utilisé sept lanceurs de relève pour remporter une victoire de 2-0 en sept manches contre San Francisco lors du deuxième match d’un match double jeudi.

“Il y a de très bons bras”, a déclaré le manager de Los Angeles Dave Roberts. “(Ils) font vraiment un excellent travail de préparation et de sortie quand ils sont appelés.”

Le gaucher Caleb Ferguson (1-0) pourrait être la plus grande surprise du corps de secours. Il entre dans le match de samedi avec une MPM de 0,66.

“Je sais que mes trucs sont bien meilleurs ce jour-là que le frappeur – c’est l’attitude avec laquelle je roule”, a déclaré Ferguson, selon le Los Angeles Times, après avoir lancé la première manche du deuxième match de jeudi contre San Francisco. “Je m’en tiens à toutes mes forces maintenant. Je n’essaye pas de faire quelque chose qui n’est pas moi là-bas.”

Le corps de secours de Los Angeles a connu un pépin vendredi lorsque le gaucher Jake McGee (2-1) a pris la perte après avoir accordé quatre points sur quatre coups sûrs tout en n’en enregistrant qu’un seul retrait.

La défaite de vendredi était la deuxième en quatre matchs pour Los Angeles (24-10). Les Dodgers ont remporté 13 victoires lors de leurs 16 dernières sorties.

– Médias au niveau du champ