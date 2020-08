Lyon accède pour la cinquième année consécutive à la finale de la Ligue des champions féminine; battre le PSG 1-0

▲ La capitaine lyonnaise Wendie Renard (première à gauche sur l’image) a marqué le but qui a permis à son équipe de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions féminine.

Jeudi 27 août 2020, p. a11

Bilbao. La quadruple championne en titre de l’Olympique de Lyon s’est qualifiée pour la cinquième année consécutive à la finale de la Ligue européenne des champions féminine, battant le Paris Saint-Germain 1-0 à San Mamés.

Lyon affrontera dimanche prochain la finale de la Ligue des champions contre l’Allemand Wolfsburg, qui a battu Barcelone 1-0 mardi dernier dans l’autre demi-finale.

Les élèves de l’entraîneur Jean-Luc Vasseur se rendront au stade Anoeta, à Saint-Sébastien, pour leur cinquième titre consécutif en Ligue des champions.

Les deux équipes se rencontreront pour la troisième fois en finale de la compétition européenne. Lors de précédents combats pour le titre, Lyon a remporté les deux victoires.

La gagnante de la Coupe du monde française Wendie Renard a inscrit le seul but de la tête à la 67e minute, profitant d’un coup franc qui a coûté le carton rouge à Grace Geyoro, joueuse du PSG.

Les deux équipes ont conclu le match avec 10 joueurs, Nikita Parris, de Lyon, étant également expulsée à la 75e minute, tous deux pour double avertissement.

En équipe parisienne, la performance de la gardienne chilienne Christiane Endler s’est démarquée, dont l’effort n’a pas suffi à empêcher la chute de son équipe, restée avec l’envie d’atteindre sa troisième finale, après avoir atteint cette instance lors des éditions 2015. et 2017.

J’adore le football, c’était un match formidable et d’une qualité particulièrement élevée, a déclaré l’entraîneur lyonnais Jean-Luc Vasseur, ajoutant que le match était combatif, tactique et d’une qualité que l’on attendait aujourd’hui.

Nous sommes très heureux surtout parce que ce sera notre neuvième finale de la Ligue des champions féminine, a félicité le président lyonnais Jean-Michel Aulas.

Wolfsburg cherchera à remporter son troisième titre européen après avoir remporté en 2013 et 2014.

A son tour, Lyon, six fois champion (2011, 2012 et de 2016 à 2019) et neuf fois finaliste, a battu Wolfsburg en finale 2016 et 2018. Alors que les Allemands ont battu l’équipe de France lors du match décisif en 2013 .