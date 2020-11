Le repêchage du Euro 2020 C’est de l’histoire et les 24 équipes qui participeront à la compétition sont déjà connues: Macédoine du Nord, Hongrie, Slovaquie et Écosse Elles ont été les dernières équipes à confirmer leur passage à l’événement international, qui se jouera à partir du 11 juin 2021.

L’Espagne a été attentive aux barrages pour savoir quel serait son troisième rival dans le groupe E, qui comprenait déjà la Pologne, la Suède et l’équipe nationale dirigée par Luis Enrique. Finalement, La Slovaquie sera le quatrième membre de ce groupe après avoir battu l’Irlande du Nord en barrage, dans un duel très serré qui a été décidé en prolongation après un but de Michal Duris à la 110e minute.

De plus, la Hongrie sera la quatrième équipe de l’impressionnant Groupe F, qui réunira les champions du monde en titre et les champions d’Europe, ainsi qu’une équipe allemande toujours candidate au titre. De cette façon, les Hongrois s’affronteront contre la France, le Portugal et l’Allemagne dans ce qui sera le groupe de la mort de l’Eurocup 2021.

Pour sa part, La Macédoine du Nord complète le groupe C, dans lequel ils affronteront l’Autriche, les Pays-Bas et l’Ukraine, et Robertson’s Scotland sera en compétition contre l’Angleterre, la Croatie et la République tchèque dans le D. Ce sera la dernière phase de groupes d’un championnat d’Europe qui sera clairement marqué par le coronavirus.

Groupes définitifs de l’Eurocup

GROUPE A: Italie, Suisse, Turquie et Pays de Galles.

GROUPE B: Belgique, Danemark, Finlande et Russie.

GROUPE C: Autriche, Hollande, Ukraine et Macédoine du Nord.

GROUPE D: Angleterre, Croatie, République tchèque et Écosse.

GROUPE E: Pologne, Suède, Espagne et Slovaquie.

GROUPE F: France, Allemagne, Portugal et Hongrie.