La sortie de “Madden NFL 21” est presque là, et son arrivée est juste à temps pour les fans qui sont prêts pour le football.

Alors que certains joueurs de Madden ne seront pas satisfaits de ce qui arrivera dans Madden 21, d’autres attendront avec impatience certains des changements apportés par EA Sports pour le nouveau jeu. Dans Madden 21 s’ajoutera un Face of the Franchise complètement remanié, un nouveau mode appelé The Yard et de nouveaux mécanismes de jeu qui aideront à uniformiser les règles du jeu.

Il convient également de noter que Madden 21 sortira un peu avant le lancement des consoles de nouvelle génération. Cela signifie que les versions de nouvelle génération de Madden 21 seront publiées d’ici la fin de l’année. Une date de sortie officielle n’est pas encore connue car la PS5 et la Xbox Series X sont prévues pour une sortie «Vacances 2020». La bonne nouvelle, cependant, est que les joueurs n’auront pas besoin d’acheter deux versions de Madden 21 pour que la prochaine génération fonctionne.

Maintenant que nous avons couvert les bases, passons à ce qui rend Madden 21 spécial.

Date de sortie de Madden 21

La date de sortie de Madden 21 est 28 août 2020. Cependant, si vous précommandez Madden 21, vous pourrez jouer trois jours plus tôt le 25 août 2020. Vous pouvez également jouer trois jours plus tôt si vous avez EA Access, Origin Access ou Origin Access Premier.

Prix ​​Madden 21: Combien coûte chaque édition?

Il existe trois éditions de Madden 21: la norme, De luxe et MVP. Ils ont chacun des fonctionnalités différentes que vous pouvez obtenir en précommandant le jeu (voir ci-dessous). Ils ont également des coûts différents, cela dépend donc de ce que vous voulez retirer de votre jeu vidéo. Si vous aimez vraiment MUT, dépenser de l’argent supplémentaire en MVP en vaudra la peine. Mais si vous ne touchez jamais à MUT, il est préférable de vous contenter de la version simple.

Quant aux prix, les voici ventilés par édition:

Édition standard: 59,99 $Édition deluxe: 79,99 $Édition MVP: 99,99 $

Quant à ce que vous obtenez réellement dans chaque édition, nous le décomposons ci-dessous:

la norme

1 des 32 joueurs parmi les packs NFL Team Elite5 Madden Ultimate Team Gold Team Fantasy Packs1 Pack d’uniformes «Your Choice»

De luxe

Accès anticipé de 3 jours à Madden NFL 21 (25/08/2020) 12 packs de fantaisie Madden Ultimate Team Gold Team1 sur 32 joueurs de NFL Team Elite Packs1 pack d’uniformes «Your Choice»

MVP

Accès anticipé de 3 jours à Madden NFL 21 (25/08/2020) Article Lamar Jackson Elite avec Power Up1 Grand pack de formation Quicksell17 Packs de fantaisie Madden Ultimate Team Gold TeamMadden Championship Series Ultimate Champion Pack1 de 32 joueurs des packs NFL Team Elite1 «Votre choix “Pack d’uniforme

(EA Sports) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/ff/34/tom-brady-madden-21-ftr_1rhgm7u9jisqy1o1bcrgvuc7ip.png?t=1647309851&w=500&quality=80

Madden 21 notes des joueurs

Dans Madden 21, il y a cinq joueurs qui font partie du club des 99: Aaron Donald, Christian McCaffrey, Michael Thomas, Patrick Mahomes et Stephon Gilmore. Mahomes est le meilleur quart-arrière, suivi de Russell Wilson puis de l’athlète de couverture Lamar Jackson. DeAndre Hopkins et Julio Jones suivent Thomas en tant que meilleurs receveurs. Derrick Henry et Nick Chubb sont derrière McCaffrey en tant que meilleurs porteurs de ballon.

Nous avons répertorié les 10 meilleurs joueurs dans l’ensemble ci-dessous, mais vous pouvez consulter l’intégralité de la base de données d’évaluation des joueurs de Madden ici.

Nom de joueur

Position

OVR

Aaron Donald DE 99 Christian McCaffrey RB 99 Michael Thomas WR 99 Patrick Mahomes QB 99 Stephon Gilmore CB 99 Bobby Wagner MLB 98 DeAndre Hopkins WR 98 George Kittle TE 98 JJ Watt DE 98 Zack Martin G 98

Fonctionnalités de Madden 21, anciennes et nouvelles

Si vous êtes fan de la franchise traditionnelle à Madden, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous. Le mode de franchise traditionnel de Madden 21 ne sera essentiellement qu’une copie de ce que vous avez vu dans Madden 20. EA Sports a fait une vidéo d’excuses pour les fans inconditionnels de la franchise et a promis de travailler sur ce mode à l’avenir, mais pour l’instant, ne vous attendez pas beaucoup.

La bonne nouvelle, cependant, est qu’EA Sports a inclus un mode Face of the Franchise beaucoup plus détaillé dans Madden 21. Au lieu d’obtenir uniquement les deux matchs de football universitaire comme vous l’avez fait dans Madden 20, vous pourrez faire beaucoup plus. avec l’édition de cette année.

De EA Sports:

Créez-vous et commencez votre carrière de quart-arrière au lycée où vous tenterez de mener votre équipe à un championnat d’État. Nous devrions mentionner que lorsque votre carrière commence au lycée, cela ne signifie pas que vous serez le quart-arrière de départ. Ne vous inquiétez pas, pas de spoilers ici. Ensuite, vous commencerez votre carrière universitaire le jour de la Journée nationale de la signature, où vous choisirez entre dix écoles de division 1. Vous pourrez jouer deux saisons des séries éliminatoires de football universitaire où vous tenterez de gagner non pas un, mais deux championnats de la NCAA. Pendant vos études universitaires, vous aurez la chance de rester en tant que quart-arrière ou de changer de poste pour un porteur de ballon ou un receveur large. Après votre carrière universitaire, vous assisterez au NFL Combine où vous aurez la chance de tester vos compétences et d’exécuter l’emblématique tableau de bord de 40 mètres. Lorsque vous entrez enfin dans la NFL, votre carrière ne s’arrête pas. Vous aurez la chance de découvrir différentes histoires chaque saison en plaçant votre cause pour le Temple de la renommée.

(EA Sports) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/2f/25/madden-21-face-of-the-franchise-ftr_1l1a43y2s5kow1wj5aysh8n9o8.png?t=1220964915&w=500&quality=80

L’autre nouvelle fonctionnalité à venir sur Madden 21 est un nouveau mode appelé The Yard. Ce mode de jeu est comme un mélange de NFL Street et de NBA 2K’s The Neighborhood. Vous pouvez créer un joueur personnalisé et jouer au football sur une aire de jeux.

De EA Sports:

Où vous pouvez ramasser une balle, être n’importe qui, aligner n’importe où et jouer des deux côtés de la balle. Les règles et les objectifs peuvent changer en fonction de l’endroit où vous jouez, mais le jeu est toujours le même – comment pouvez-vous continuer à jouer et créer des moments incroyables. Mieux encore, votre Avatar est au centre de l’expérience et la façon dont vous vous exprimez est tout. C’est ce qui nous a poussé à construire cette expérience. Nous voulions vous donner une place à Madden où vous étiez au centre de tout: comment vous regardez, comment vous progressez et comment vous jouez.

(EA Sports) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/f7/d/madden-21-the-yard-image_qhgbhfu9leah1cr7wjvdqqgcm.png?t=199820036&w=500&quality=80

Il y aura également les modes de jeu typiques de retour dans Madden 21 que nous avons vus dans Madden 20 et d’autres versions.

Madden Ultimate Team revient évidemment, ainsi que votre exposition de base et vos modes de jeu en ligne. La superstar KO, qui a été introduite plus tard dans Madden 20, sera de retour. EA Sports a également promis “un nouveau mode” dans Superstar KO cette année.

Étoile de couverture Madden 21

Le quart-arrière des Ravens et MVP de la NFL, Lamar Jackson, a fait la couverture de Madden 21. Si vous jouez à Madden depuis un moment, vous remarquerez que la couverture de cette année est différente. Nous expliquons plus en détail pourquoi EA Sports est allé dans une direction différente avec la couverture.

Il existe trois versions différentes de la couverture de Madden 21 pour les trois éditions du jeu vidéo.

(EA Sports) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/1e/14/lamar-jackson-cover-ftr_12wzefm58is3e1po7inar5l6i6.png?t=-1096788542&w=500&quality=80

Sur quelle console Madden 21 est-il disponible?

Au lancement, Madden 21 sera disponible sur Playstation 4, Xbox One et PC. Il ne sera pas disponible sur Switch. En juin, EA Sports s’est finalement associé à Steam, vous pourrez donc également télécharger Madden 21 sur Steam. Madden 21 sera également disponible sur les consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X lorsque ces consoles sortiront pendant la saison des vacances 2020.

Comment jouer à Madden 21 tôt

Vous pouvez jouer à Madden 21 tôt en précommandant simplement le jeu. Vous avez le choix entre trois éditions et les trois vous permettront de jouer trois jours à l’avance. Vous pouvez également jouer une semaine complète à l’avance, à partir du 21 août si vous utilisez EA Play. EA Play est un service d’abonnement qui coûte 5 $ / mois ou 30 $ / an. Cependant, si vous choisissez EA Play, votre temps de jeu est limité à 10 heures avant la sortie.