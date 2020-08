La sortie de “Madden NFL 21” est ici, mais la sortie de PlayStation 5 et Xbox Series X ne le sont pas.

Alors que se passe-t-il si vous voulez jouer à Madden 21 sur les consoles de nouvelle génération, mais que vous ne voulez pas attendre plusieurs mois pour jouer à Madden 21? Devez-vous acheter le jeu deux fois, une fois pour la console précédente et une deuxième fois lorsque les nouvelles arrivent? Eh bien, nous répondrons à toutes vos questions sur les versions de nouvelle génération ci-dessous.

Avant d’entrer dans tout cela, cependant, nous devrions parler de ce qu’est exactement un jeu de nouvelle génération. Microsoft et Sony sortiront tous les deux de nouvelles consoles fin 2020: la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Les deux consoles auront un nombre défini de jeux qui sortiront avec elle, et Madden 21 sera inclus sur les deux.

Heureusement, EA Sports et les deux fabricants de consoles ont simplifié les choses pour toutes les personnes impliquées dans ce processus.

PLUS: Pourquoi les premières critiques de Madden 21 devraient concerner les acheteurs potentiels

Sauter à:

(EA Sports) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/a8/b0/davante-adams-madden-21-ftr_3uqmdgwfz9hk17rxfcx7zb0eu.png?t=1647309851&w=500&quality=80

Date de sortie de Madden 21 Next Gen

Madden 21 sur les consoles de nouvelle génération sortira lors de la sortie de PlayStation 5 et Xbox Series X. Microsoft a annoncé un novembre sortie pour Xbox Series X, bien qu’aucune date précise n’ait été annoncée pour le moment. Sony n’a pas non plus annoncé officiellement de date de sortie pour la PlayStation 5, bien que 20 novembre a été une date de lancement supposée. Madden 21 sera disponible sur les deux consoles lors de leurs lancements respectifs.

Prix ​​Madden 21 Next Gen

Le prix de Madden 21 pour la génération actuelle de consoles est de 59,99 $ pour l’édition standard (79,99 $ pour deluxe, 99,99 $ pour MVP). Le prix de 59,99 $ ou 60 $ est standard pour la plupart des nouvelles versions de grands jeux. Cependant, lorsque NBA 2K21 a été annoncé pour les consoles de nouvelle génération, il a été répertorié à un prix de 70 $ pour Xbox Series X et PlayStation 5. Interrogé sur l’augmentation de prix de 10 $, le chef de la Xbox, Phil Spencer, n’a pas beaucoup commenté dans une interview. avec le Washington Post. Ne soyez donc pas surpris si nous constatons une augmentation de 10 $ pour les jeux de nouvelle génération.

Mise à niveau de Madden 21 Next Gen

Si vous achetez Madden 21 sur Xbox One ou Playstation 4, vous n’aurez pas besoin d’acheter un deuxième jeu sur Xbox Series X ou PlayStation 5. Cela vient avec une légère mise en garde, cependant. Vous devez acheter Madden 21 sur Xbox One ou PlayStation 4 par 31 décembre 2020 puis passez à la Xbox Series X ou PlayStation 5 en 31 mars 2021.

C’est grâce au double droit. Que vous achetiez une copie physique de Madden 21 ou une copie numérique, vous recevrez un double droit. Votre contenu doit également être transféré dans la nouvelle console. EA Sports indique que “le contenu du classeur Madden NFL 21 Ultimate Team et les points Madden seront transférés.” La société affirme également que “les progrès dans certains modes de franchise peuvent également être importés de la génération actuelle à la génération suivante”. Cependant, EA Sports n’était pas sûr que les informations puissent revenir en arrière.

Une chose importante à noter est que le double droit ne fonctionne que lors du transfert dans les consoles. Cela signifie que cela ne fonctionne que de la Xbox One à la Xbox Series X ou de la PlayStation 4 à la PlayStation 5. Le double droit ne fonctionnera pas si vous essayez de changer de console, comme passer de la Xbox One à la PlayStation 5.

(EA Sports) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/74/70/lamar-jackson-madden-21-ftr_yee0wkw6gik81gtgwmztpwail.png?t=1647309851&w=500&quality=80

Quoi de neuf dans Madden 21 Next Gen?

Il n’y a rien de nouveau sur le plan du contenu dans les versions next-gen de Madden 21. Mais le gameplay devrait s’améliorer grâce aux nouvelles consoles. Dans le communiqué de presse d’EA Sports pour les jeux de nouvelle génération, la société promet des “temps de chargement extrêmement rapides”.

Des temps de chargement plus rapides vous permettent d’entrer dans le jeu plus rapidement que jamais. Ne perdez jamais votre concentration car les environnements du stade se chargeront à une vitesse sans précédent, vous permettant ainsi de démarrer en quelques secondes.

Et comme vous vous y attendiez probablement, les graphismes des consoles de nouvelle génération devraient également être grandement améliorés. EA Sports dit qu’il y aura “éclairage et rendu différés” ainsi que “corps de joueurs réinventés”. Un autre élément sera «l’audio spatialisé».

La technologie de nouvelle génération crée une définition plus profonde du physique des joueurs, tandis que l’éclairage dynamique accentue les détails tels que les visages, les cheveux, les kits et les uniformes pour amener les athlètes à un tout nouveau niveau de réalisme. … Que vous sortiez du tunnel d’Atlanta ou que vous sautiez dans les gradins de Green Bay, entendez le rugissement picotant du stade grâce à la technologie audio spatialisée nouvelle de Madden qui vous enveloppe pour une expérience complètement immersive.

Dans l’ensemble, les mises à niveau ne feront qu’améliorer les aspects de gameplay de Madden 21.