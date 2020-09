Cela arrive chaque année

Madden est sans aucun doute la franchise sportive la plus emblématique de l’histoire des jeux vidéo, mais elle a considérablement chuté ces dernières années. Les fonctionnalités de jeu bien-aimées telles que le mode franchise ont été négligées au profit du développement de nouveaux modes de jeu tels que «Madden Ultimate Team», motivés par des «micro-transactions» (un modèle payant, essentiellement, en plus du prix de 60 $ du jeu. marque). Et puis il y a les pépins. Oh garçon, les pépins.

Ces dernières années, nous avons vu des problèmes qui ont rendu les joueurs presque impossibles à aborder et même un où les retours de bottés qui ont attrapé un ballon dans leur propre zone d’en-but ont reçu un touché automatique, entre autres.

Vous pouvez y régler votre montre: chaque année, fin août, les réseaux sociaux seront inondés de clips de bugs ridicules du dernier Madden. Cette année n’est pas différente.

En voici un qui a été reporté du match de l’année dernière, où le ballon restera collé au casque d’un joueur alors qu’il court sur le terrain ou se comporte bizarrement après une déviation.

Il y a des problèmes avec la façon dont les joueurs s’alignent.

Les jambes des joueurs cessent de fonctionner après avoir secoué un plaquage.

Le rendu des graphiques est incorrect.

Et puis il y a des problèmes de paresse pure et simple, comme ne pas mettre à jour les graphiques de terrain dans le mode carrière «Face of the Franchise» ou recycler le montage de la célébration du Super Bowl.

La réaction des joueurs a été de commencer à tweeter avec le hashtag #NFLdropEA et de bombarder la page Metacritic du jeu avec des critiques négatives. Au moment d’écrire ces lignes, les utilisateurs ont soumis 2571 notes pour l’édition PS4 du jeu: 43 positives, 15 mixtes et 2513 négatives. La note des utilisateurs du jeu est de 0,3 sur 100, ce qui est le plus bas de tous les jeux du site.

Ce type de brigade est courant dans la culture des joueurs et il est important de noter que, bien que la prévalence des pépins soit indéniable, le jeu n’est pas aussi mauvais que la horde de hashtaggers voudrait vous faire croire. Les 17 avis de critiques professionnels enregistrés par Metacritic sont majoritairement mitigés. Le jeu n’est pas génial mais c’est … bien.

«Bien» n’est pas ce que les fans attendent de Madden, cependant, et il est juste de demander une amélioration sur une série dont tant de gens se souviennent si affectueusement. J’avais l’habitude de recevoir le plus récent Madden chaque année pour mon anniversaire en août, mais j’ai payé pour Madden exactement une fois depuis que Madden 12 (celui avec Peyton Hillis sur la couverture) est sorti en 2011. Je l’ai obtenu gratuitement l’année dernière (merci à EA Sports qui a mis quelques copies à la disposition des membres du personnel de SI) et ne l’a pas vraiment joué, principalement parce que le mode franchise dans lequel je passais tant de temps était une coquille de lui-même.

La mauvaise nouvelle pour les joueurs qui espèrent voir la NFL mettre EA au bord du trottoir et laisser une nouvelle société se lancer dans un match de football est que les parties ont convenu au printemps d’une extension de leur accord de licence exclusif d’une valeur de 1,5 milliard de dollars jusqu’en 2026. Sans un concurrent pour faire pression sur Madden, EA n’est tout simplement pas incité à apporter des améliorations significatives au jeu. Ramener le jeu à la gloire peut être un défi de taille, mais de nombreux fans se contenteraient de corriger les problèmes.

