Tout n’est pas rose dans le monde du football, en particulier dans le monde modeste ou féminin. Et sinon qu’ils disent Madelene Wright, qui a révolutionné l’Angleterre ces dernières heures. Et la jeune footballeuse apparaît dans tous les médias britanniques pour avoir pris une décision qui en a surpris beaucoup: après avoir été limogée par son club, elle a choisi d’ouvrir un compte chez Onlyfans et vendez du contenu érotique non censuré sur ce réseau social.

A 22 ans, cette athlète anglaise a connu le côté amer du football, mais se résigne à sombrer. L’avant militait dans le Charlton Athletic du championnat féminin FA, La deuxième division féminine d’Angleterre, mais a été licenciée après qu’une vieille vidéo de sa consommation de champagne au volant et une autre dans laquelle elle a inhalé quelque chose d’un ballon lors d’une fête sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Cette conduite a poussé l’équipe à se passer de ses services, et Madelene Wright a maintenant décidé de gagner sa vie chez Onlyfans. Ses poses provocantes et enflammées ont toujours triomphé sur Instagram, où il compte plus de 160000 followers, il a donc décidé d’aller plus loin en publiant des photos et vidéos sexuelles non censurées sur le réseau social de la mode, également utilisées par d’autres sportifs pour gagner de l’argent. Dans le cas de Wright, il facture 33 livres par mois (environ 36 euros) aux utilisateurs qui souhaitent voir son contenu racé.

“Visage angélique. Pensées diaboliques », lit sa description. “Que le jeu commence”, a écrit malicieusement dans son premier article sur Onlyfans, où il se développe à un rythme très élevé en termes de “ followers ” ou de clients. Deux des athlètes qui balaient Onlyfans sont la pilote Renee Gracie et la surfeuse Ellie-Jean Coffey, qui ont mis le feu aux filets depuis qu’ils ont décidé de gagner leur vie en publiant des photos et des vidéos de cette nature et se sont réunis il y a quelques semaines et ont balayé.