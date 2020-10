Il Shakhtar Donetsk Il est arrivé à Madrid avec de nombreuses victimes en raison de plusieurs cas de coronavirus dans l’équipe. A priori, il était le bouc émissaire du Real à reconstruire après la défaite contre Cadix. Mais c’était le contraire. Les Ukrainiens ont mis encore plus de carburant sur le feu et ont aggravé la crise madrilène.

23/10/2020 à 08h03 CEST

Il a vu le jeu à la télévision du Koweït Andres Carrasco. L’entraîneur catalan, ancienne équipe de football des jeunes du FC Barcelone, est le nouvel entraîneur U23 de ce pays. Mais jusqu’en juin dernier, et pendant deux ans, il était l’entraîneur de l’équipe du Shakhtar U19. Les pertes que l’équipe ukrainienne avait provoquées ont fait que dans l’appel pour le match contre Madrid, il y avait un bon nombre de joueurs qu’il avait entraînés pendant ces deux années.

Carrasco commence par reconnaître qu’il a été surpris par la victoire du Shakhtar. “C’est surprenant car l’équipe a eu de nombreuses pertes à cause de Covid-19 et dans l’équipe de départ il y avait beaucoup de joueurs inhabituels. Ils avaient beaucoup de jeunes footballeurs et certains qui ne jouaient même pas à leur poste & rdquor;. Parmi les victimes que l’équipe a eues, l’entraîneur met en avant «par exemple, Taison, l’un des leaders naturels que possède l’équipe et qui n’a pas pu jouer à cause du coronavirus. Un joueur comme lui est très important et plus encore lorsque vous avez un rival comme Madrid devant vous. Et ils manquaient également leur buteur.

En expliquant la raison de la victoire des Ukrainiens, Andrés Carrasco estime que «Pour commencer, il est clair que Madrid est sorti détendu, à cause de l’entité du rival et aussi parce qu’ils savaient qu’ils avaient des pertes importantes. Cela dit, je pense que la vitesse de l’équipe était essentielle. Ils ont deux extrêmes, Teté et Solomon, très rapides, très verticaux. Ils ont joué très près derrière et avaient donc plus d’espace pour ces joueurs rapides. Il faut aussi noter qu’ils ont très bien défendu, surtout la première mi-temps mais, j’insiste, je pense que ce qui a surpris Madrid était la vitesse et la verticalité de ces deux joueurs.

Andrés Carrasco lors de sa tournée en Ukraine | .

A propos des joueurs qui étaient à Madrid et qu’il s’était entraîné, Carrasco Il explique que «dans l’équipe de départ se trouvaient les gardiens Trubin et Bondar, que je lui ai fait jouer dans la Youth League, avec Kornienko. J’avais Khocholava, le défenseur central, avec Àlex García au Dinamo Tiflis. Et pour les deux derniers qui étaient sur le banc et ont fait leurs débuts dans ce match, Sudakov, qui est pour moi le jeune joueur du Shakhtar avec le plus long avenir, et Viunnnyk, qui est déjà sorti dans le temps additionnel. Ils sont tous les deux très jeunes, seulement 18 ans & rdquor;.

Par rapport à avenir du Shakhtar Donetsk en compétition, Carasco pense que «leur guerre est en deuxième position du groupe et il n’est pas exclu qu’ils réussissent. On sait déjà que les rivaux n’auront pas la tâche facile lors de leur voyage en Ukraine. A partir de là, dans les croisements ce sera plus compliqué car, en plus, quand ils jouent ils viennent d’une longue pause pour l’hiver et il leur est difficile de rattraper le rythme.

Enfin, Andrés Carrasco nous raconte comment se passent ses premiers jours au Koweït. «Pour le moment, nous sommes toujours en quarantaine à l’hôtel, mais les sentiments sont très bons. Nous sommes un bon groupe de techniciens qui s’entendent très bien et de la fédération j’observe également une bonne disposition pour pouvoir commencer à travailler et donner forme au projet.