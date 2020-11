Lorenzo Brown contre Edy Tavares à un moment donné du match. .

le Real Madrid a prévalu contre un Fenerbahce diminué par 94-74, dans un match qui n’avait pas de couleur en peu de temps et que l’équipe espagnole a dominé du début à la fin.

Fenerbahce n’était pas aussi féroce qu’on s’en souvient. Ce n’est plus l’équipe qui était championne d’Europe en 2017. Par rapport à l’année dernière, ni Zeljko Obradovic n’est sur le banc, ni Luigi Datome, ni Nikola Kalinic, ni Kostas Sloukas.

Si à cela nous ajoutons le Nando De Colo et Jan Vesely sont blessés, Fenerbahce reste dans beaucoup moins.

De plus, le Real Madrid est sorti prêt à terminer le match dès que possible et 20-8 de la minute 8, semblait être d’accord avec lui, également le 28-12 avec lequel la première période s’est terminée.

Anthony Randolph avec 4 des 5 triples marqués, Alberto Abalde avec 10 points et Facundo Campazzo avec 9 assiste, a brillé avec le Walter Tavares presque indispensable.

Dans l’équipe turque, Danilo Barthel et quelques coups de queue de qualité d’Ali Muhammed et Lorenzo Brown tentaient de maintenir à flot un Fenerbahce sans crocs.

Au deuxième trimestre, cependant, ceux d’Istanbul ont réussi à réduire légèrement l’avantage de Madrid, davantage parce que les hommes de Laso ont un peu lâché le pied, que grâce à une amélioration de leurs performances, et ils ont atteint le vestiaire avec un 49-36, ce qui au moins ne les exclut pas entièrement.

Dans la suite, Madrid est revenu pour mettre des terres entre les deux, à la limite de vingt points d’avantage à la 23e minute, 58-39, ce qui a poussé le manager de Fenerbahce Igor Kokoskov à arrêter le match pour tenter d’arrêter le score.

Brown était trop seul pour tirer la charrette des Turcs et de Madrid sans faire de gros efforts et avec l’aide de Campazzo et Abalde, il voyait comment les minutes passaient et comment la victoire était proche de ses couleurs.

À la fin du troisième trimestre, 72-51, et tout pratiquement fermé.

Dans les dix dernières minutes, Madrid a ralenti dans un match qui s’est évanoui sans donner aucune option à un Fenerbahce diminué et qui à la minute 33 a perdu 79-53.

Au final, Barthel a montré son professionnalisme, mais n’a pas pu éviter la cinquième victoire consécutive en Euroligue Real Madrid, le dixième entre la compétition nationale et continentale. J’ai dit, beaucoup de Madrid et la petite Fenerbahce.

94 – Real Madrid (28 + 21 + 23 + 22): Randolph (14), Campazzo (7), Deck (7), Carroll (15) et Tavares (13) -le quintette de départ-, Abalde (17), Rudy (6), Alocén, Laprovittola, Garuba (4), Llull (4) et Thompkins (7).

74 – Fenerbahçe (12 + 24 + 15 + 23): Brown (18), Barthel (22), Muhammed (7), Duverioglu (4) et Ulanovas (3) -le quintette partant-, Hamilton, Westermann, Mahmutoglu (5), Biberovic, Pierre (9), Sipahi et Eddie (6) ).

Arbitres: Matej Boltauzer (ESL), Fernando Rocha (POR) et Joseph Bissang (FRA). Sans éliminé.

Incidents: Match correspondant à la dixième journée de l’Euroligue joué au Palacio de Deportes (Wizink Center) de Madrid à huis clos.