Shakhtar Donetsk et le Real Madrid Ils affrontent ce mardi (18h55 CET) dans un match auquel les deux n’arrivent pas sous leur meilleure forme et dans lequel ils n’ont pas beaucoup de marge d’erreur, surtout les Ukrainiens, s’ils veulent être en huitièmes de finale du Ligue des champions, quelque chose d’obligatoire pour l’équipe blanche chaque saison.

La surprenante victoire du Shakhtar à Alfredo di Stéfano (2-3) lors des débuts de la compétition a bouleversé les plans de l’équipe de France Zinedine Zidane, qui, après deux victoires de mérite contre l’Inter Milan, a dans sa main pour être en phase à élimination directe en cas de victoire.

Avec trois points, ils assureraient une place en huitièmes de finale et joueraient la première place du groupe la semaine prochaine à domicile contre le Borussia Mönchengladbach. Un scénario idéal, et présumé a priori en raison de la différence entre les deux équipes, mais qui ne peut être tenu pour acquis ni par le résultat précédent ni par la régularité que Madrid affiche cette saison.

Un match nul aiderait également les hommes de Zidane à dépendre d’eux-mêmes lors du dernier matcha, mais une défaite compliquerait grandement leur présence en huitièmes de finale car ils allaient attirer des points contre le Shakhtar et ils auraient remporté les deux duels directs et seraient en tête du classement avec un match à gauche.

Un scénario que Zidane espère ne pas avoir à envisager même s’il est conscient du football et difficultés médicales à travers l’équipement. Sergio Ramos, Fede Valverde, Eden Hazard, Dani Carvajal et Álvaro Odriozola; Alors que Luka Jovic reste isolé après avoir été testé positif au coronavirus.

La bonne nouvelle pour le sélectionneur français est la récupération de son compatriote Karim Benzema après son malaise à la hanche. L’espagnol-dominicain Mariano Díaz a bien fourni, avec un but et une livraison non négociable, le joueur madrilène «9» et cela dépend de la forme physique du Français qui sera ou non dans le match.

En face sera un Shakhtar également en mauvais état et qu’il vient au match contre l’équipe blanche en grand besoin de points après avoir été battu lors des deux derniers matchs de Ligue des champions par le Borussia Monchengladbach, qui il a marqué dix buts (0-6 et 4-0).

L’équipe ukrainienne ressemble très peu à celle qui a battu le Real Madrid lors du premier match de championnat à Valdebebas (2-3) après une première moitié à encadrer.

Depuis, il n’a pas connu la victoire en Ligue des champions. Et, selon son entraîneur, Luis Castro, les “ mineurs ” ne se sont pas encore remis ni du coronavirus, qui a laissé l’équipe très appauvrie pendant plusieurs semaines, ni du fait d’avoir lié les demi-finales de la Ligue Europa au championnat Ukrainien avec seulement trois jours de congé.

Les footballeurs du Shakhtar n’ont plus Covid-19, mais il est vrai que son jeu laisse beaucoup de doutes. En fait, ils ont battu Dnipró-1 ce week-end avec un but de Tete à la 88e minute.

Deuxième place du championnat ukrainien après le Dinamo Kiev, le Shakhtar, qui compte quatre points après avoir battu Madrid et fait match nul avec l’Inter Milan, ne vaut rien de plus qu’une victoire.

Conscient de cela, Castro a donné du repos samedi à plusieurs partants de la ligue – le gardien Pyatov, le milieu de terrain Stepanenko et l’attaquant Moraes – bien que un changement pour renforcer la défense n’est pas exclu après la raclée subie contre les Allemands.

Concernant le match du 21 octobre à Madrid, ceux-ci devraient être l’actualité principale de mardi, en plus du milieu de terrain Patrick.

Castro a annoncé qu’il ne répétera pas le même schéma qu’à Madrid, mais a souligné que son équipe pense pouvoir répéter l’exploit et vaincre l’équipe dirigée par Zidane pour la deuxième fois.

Alignement probable:

Shakhtar: Pyatov; Matviyenko, Bondar, Krivtsov, Dodo; Patrick, Stepanenko; Marlos, Solomon, Tete et; Moraes.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Odegaard; Rodrygo, Mariano et Asensio.

Arbitre: Ovidiu Hategan (RUM).

Stade: Olympien de Kiev.

Temps: 18h55 CET (17h55 GMT).