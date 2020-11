Le défenseur du Real Madrid Sergio Ramos souffre d’une blessure musculaire au biceps fémoral à la jambe droite et sera éteint entre dix et quinze jours, tel que déterminé par les tests auxquels il a été soumis ce jeudi.

Le capitaine blanc, victime d’une crevaison mercredi, lors du match avec l’équipe espagnole contre l’Allemagne et a dû être remplacé, il manquera sûrement les duels contre Villarreal et Alavés de LaLiga Santander, et mercredi prochain, à Milan, contre l’Inter, de la Ligue des champions.

La présence de Sergio Ramos pour lui prochaine réunion du concours européen, contre le Shakhtar le 1er décembre, est douteux.

“Après les tests effectués sur notre joueur Sergio Ramos par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une blessure en le biceps fémoral de la jambe droite. En attente d’évolution “.

Varane, coiffe

En revanche, le défenseur français du Real Madrid Raphael Varane subit un coup à l’épaule gauche, tel que détecté par les tests auxquels il a été soumis ce jeudi par les services médicaux du club blanc.

Le Français, qui a été remplacé lors du match que son équipe a disputé contre la Suède, est arrivé à Madrid avec un malaise. Cependant, Varane rejoindra l’équipe de Zinedine Zidane vendredi pour tester sa condition physique et s’il peut être disponible pour le choc que son équipe jouera samedi contre Villarreal.

La situation des Français est particulièrement préoccupante pour Zidane. Après avoir connu la perte sûre de Sergio Ramos, qui restera hors du terrain entre dix jours et deux semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers à la jambe droite, la présence de Varane dans les prochains matches est pertinente malgré le fait que Nacho Fernández s’entraîne déjà normalement.

Hazard et Militao reviennent

Le Belge Eden Hazard et le Brésilien Eder Militao testés négatifs lors du dernier test de coronavirus, ils ont subi et exercent normalement avec le reste de leurs collègues.

Hazard et Militao, touchés par le virus comme Casemiro, qui s’était déjà placé mercredi sous les ordres de Zinedine Zidane, renforcent l’équipe du Real Madrid, touchée par la de nombreuses victimes suite à des blessures et avec le duel contre Villarreal samedi et contre l’Inter à Milan mercredi, comme défis immédiats.

Comme . l’a appris des sources du club, les deux joueurs sont en parfait état et ont déjà rejoint la dynamique du groupe. Auparavant, pendant le temps d’isolement, les joueurs ont travaillé dans leurs maisons respectives.

L’incorporation du Belge et du Brésilien efface la scène madrilène qui a déjà ajouté Casemiro mercredi. L’entraîneur français a le des pertes sûres en raison de la blessure de l’arrière latéral Álvaro Odriozola et de l’Uruguayen Fede Valverde.

Aucun des deux ne jouera le lendemain. Valverde, qui a déjà raté le match contre Valence, souffre d’une fissure dans la colonne vertébrale tibiale postérieure de sa jambe droite, tandis que Odriozola a reçu un diagnostic de blessure au mollet à la jambe gauche le 3 octobre. Son retour sur les terrains de jeux est proche selon les plans.