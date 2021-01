Real Madrid Il a été éliminé de la Copa del Rey lorsqu’il s’est incliné 2-1 contre le surprenant Alcoyano, une équipe qui joue actuellement dans le deuxième B d’Espagne (troisième division). La peinture de Zidane a laissé de sérieux doutes, car il a fini par jouer avec un bon nombre de partants dans le match.

Comme si cela ne suffisait pas, le casting de merengue ne pouvait pas profiter de leur homme de plus sur le terrain de jeu, générant le désespoir de toute l’équipe au moment de concéder le but qui, au final, signifierait la défaite pour l’une des peintures les plus populaires de Espagne.

Avant la comparaison entre Real Madrid et Alcoyano, la direction merengue a contacté celle du casting rookie qui allait être leur rival en Copa del Rey pour pouvoir traiter un cadeau de maillots de leurs joueurs aux adversaires en service, sans penser qu’ils allaient être éliminés par la modeste équipe.

«Ils nous ont contactés pour choisir les maillots et la semaine dernière, notre directeur sportif a dressé une liste et nous a dit de lui faire part de nos demandes. J’ai demandé des Kroos, mais quand je suis rentré chez moi et que j’en ai discuté avec ma famille, mon fils de 8 ans m’a dit: «Non papa, pas Kroos, Modric». J’ai donc dû appeler mon directeur sportif pour changer le Kroos pour celui de Modric. Ils nous le donneront vendredi », a expliqué Julián Cerdá Vicente en dialogue avec El Larguero.

Fier de ses élèves

L’entraîneur d’Alcoyano, Vicente Parras, était “très content” d’avoir éliminé le Real Madrid en huitièmes de finale de la Copa del Rey (2-1) et a assuré que ce mercredi il avait vu ses joueurs «voler» pour pouvoir abaisser le 13 fois champion d’Europe.

«C’était quelque chose de similaire à ce que nous avions imaginé dans le meilleur des idéaux. Nous savions que nous allions souffrir, mais nous savions également que nous pourrions rester en vie si nous profitions de ce que nous avions. Ce soir, j’ai vu mon équipe voler », a ajouté l’entraîneur du modeste club de deuxième division B d’Alicante à l’issue du match.

