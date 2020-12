Après une semaine au cours de laquelle le Real Madrid a relâché la pression lors de trois matchs clés qui se sont terminés par des victoires, Les hommes de Zinedine Zidane verront comment son décollage vers la normalité est examiné avant lui Athlétique, qui se rendra au rendez-vous enveloppé de doutes sur son irrégularité.

L’équipe blanche vit l’un des meilleurs moments du parcours. Il semble que derrière se trouvent les fantômes des mauvais moments avec lesquels il a perdu une certaine crédibilité. Les défaites consécutives en Ligue des champions contre le Shakhtar (2-0) et en Liga contre Alavés (1-2) sont déjà des anecdotes après avoir réussi sept journées difficiles.

Il a commencé par gagner Séville 0-1; ils ont continué à se qualifier pour la tête de leur groupe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir battu le Borussia Mönchengladbach 2-0; et a terminé sa séquence de victoires par une prestigieuse victoire contre l’Atlético de Madrid (2-0) avec lequel il s’est réengagé dans le combat pour la Liga.

Maintenant, Le Real Madrid ne veut pas détruire tout ce travail. Il a sué pour faire taire les plus critiques et pour stabiliser une situation qui, il y a dix jours à peine, faisait douter. Pour cette raison, battre l’Athletic au stade Alfredo Di Stéfano est très important pour une équipe qui ne veut pas subir plus de hauts et de bas.

Pour cela, Zidane pourrait donner du repos à certains des partants qui ont battu l’Atlético. Des noms comme le Croate Luka Modric, le Brésilien Vinícius Júnior ou le Français Ferland Mendy pourraient débuter le match sur le banc pour laisser la place à Marco Asensio, Rodrygo Goes et Marcelo Vieira.

En outre, le retrait forcé en raison de la sanction de Casemiro donnerait une option à l’Uruguayen Fede Valverde et la disparition quasi totale d’un milieu de terrain qui a retrouvé son meilleur niveau pour booster le Real Madrid se fait sentir. Du trio Modric-Casemiro-Kroos, seul le milieu de terrain allemand pourrait être en jeu face à l’Athletic.

Hormis la suspension pour cause de suspension de Casemiro, Zidane n’aura pas quatre blessés: le Norvégien Martin Odegaard, le Belge Eden Hazard, le Serbe Luka Jovic et Mariano Díaz. Le reste de l’équipe est prêt à relever un nouveau défi.

De son côté, l’Athletic devra affronter le choc enveloppé de doutes par l’irrégularité qu’il affiche jusqu’à présent cette saison mais encouragé par une valeur que son entraîneur, l’interrogée Gaizka Garitano, juge supérieure à ce que reflètent les résultats.

“Nous sommes une bonne équipe et nous voulons la montrer demain contre un rival en forme. On peut gagner, j’en suis confiant », a été la déclaration d’intention annoncée par un entraîneur qui discute de sa position depuis plusieurs semaines, même au sein du club, et dont l’avenir peut être lié à l’image que son équipe offre ce mardi.

Trois points de la baisse, mais aussi quatre d’Europe, Athletic veut mettre fin à une séquence de trois matchs sans gagner, avec deux nuls, pour revenir dans la moitié supérieure du tableau et récompenser une “performance défensive” que Garitano défend – avec des statistiques – comme “le meilleur” du championnat mais pénalisé par de grossières erreurs individuelles.

L’objectif international a à voir avec ça Unai Simón, partant avec l’équipe nationale et avec plusieurs erreurs dans un parcours dans lequel il n’intervient pas avec le même brio que la saison dernière.

Mais Simon n’est pas le seul à avoir échoué. Ander Capa ou Dani García, par exemple, ont causé des pénalités évitables.

Bien que l’Athletic échoue à l’attaque plus qu’à la défense. Quelque chose qui s’est atténué avec le changement de cap que Garitano a pris il y a quatre jours, centrant Iker Muniain, donnant le commandement au jeune Unai Vencedor et plaçant Asier Villalibre au point d’attaque, qui a marqué lors des deux derniers matchs à l’extérieur de son équipe, (Getafe et Valence).

Mais à Mestalla, Garitano est revenu à son ancien plan et a placé Dani García à côté de Mikel Vesga sur un double pivot, avec un profil plus physique que créatif, qu’il pourrait répéter face au Real Madrid. Bien qu’il soit possible que si Dani joue son compagnon soit Unai López et que si Vesga répète, il le fera avec Unai Vencedor un peu derrière.

Il peut également y avoir des changements d’attaque pour rafraîchir les titres et pour le jeune Jon Morcillo, Oscar de Marcos et / ou Raúl García d’entrer. Le Navarrais a été l’une des victimes de la révolution Garitano et, d’après ce qui a été vu à Mestalla, il est mécontent de son remplacement.

Autrement, le bloc défensif est sûr, avec Simón derrière Capa, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez et Yuri Berchiche. Si Garitano décidait d’une défense à trois, Unai Nuñez soulagerait l’un des attaquants, qui lors des quatre derniers matchs était Iñaki Williams, Iker Muniain, Alex Berenguer et Villalibre.

Alignements probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo ou Mendy; Valverde, Kroos, Asensio; Lucas Vázquez, Benzema et Rodrygo.

Athlétique: Athlétique: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; De Marcos, Raúl García, Morcillo; et Villalibre.

Arbitre: Gil Manzano (Comité d’Estrémadure).

Stade: Alfredo Di Stéfano.

Temps: 22h00

Des postes: Real Madrid (3e, 23 points); Athlétique (12e, 14 points)

La clé: le fonctionnement de l’équipe du Real Madrid. Avec seulement trois jours de récupération, certains joueurs comme Rodrygo, Asensio ou Marcelo ont pu profiter de quelques minutes. Ils auront l’occasion de montrer que le niveau de leur équipe ne descend pas avec eux.

Les données: L’Athletic a accumulé quinze saisons sans battre le Real Madrid à domicile. La dernière fois qu’il l’a fait, c’était lors de la saison 2004/05, quand il a gagné 0-2 avec des buts d’Asier del Horno et Andoni Iraola. Ce jour-là, Zinedine Zidane était sur le banc, mais en tant que joueur. Il a participé aux 25 dernières minutes.

L’environnement: euphorie au Real Madrid après avoir bouclé une semaine parfaite avec des victoires contre Séville (0-1), le Borussia Mönchengladbach (2-0) et l’Atlético (2-0). Avec eux, l’équipe de Zidane a rejoint la Ligue et s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions à la première place du groupe B. Les fantômes de l’irrégularité ont été laissés pour compte.

La phrase:

– Zidane: “Je ne donne pas à Isco l’occasion de montrer au joueur qu’il est.”

– Garitano: “Nous sommes une bonne équipe et nous voulons le montrer.”