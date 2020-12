3. 4

Un doublé de Karim Benzema a récompensé l’amélioration du Real Madrid en son meilleur match de la saison, avec une image imposante dans un duel qu’il a affronté en finale contre le Borussia Mönchengladbach, avec Lucas Vázquez comme ailier et le couple Kroos-Modric à la barre, qui a pris la première place du groupe après un parcours plein de turbulences.

Ce n’était pas le Bernabéu. Il n’y avait pas d’option pour exercer le trac en raison de l’absence du public, mais le Real Madrid a récupéré sa version des grandes nuits européennes. Le discrédit de tomber en Ligue Europa ou de ne pas passer la phase de groupes pour la première fois aurait déclenché un ouragan auquel il valait mieux ne pas penser. Ils ont tous choisi d’être positifs et l’ont montré par leur attitude sur le terrain.

Dans la première partie, le message de l’équipe qui répond aux grands événements a été lancé. Deux têtes de Benzema le jour où il est devenu l’étranger avec le plus de matchs de l’histoire du club. Déguisé en Santillana envoyant au réseau centres mesurés de Lucas Vázquez, renaissant, et Rodrygo, dans la compétition où il brille toujours. Le Real Madrid est sorti des ennuis et, après tout ce qu’il a vécu dans les montagnes russes d’un groupe de freins, avait la première place entre ses mains pour se qualifier pour un passage bienveillant au deuxième tour.

Zidane surmonte le moment le plus critique en tant qu’entraîneur de Madrid. Son avenir était dans les airs en cas de coup historique et s’en sort renforcé avec deux victoires qui changent le rythme, contre Séville et un Borussia Mönchengladbach qui était inférieur à la concentration maximale du Real Madrid. L’entraîneur tient le mot à ses joueurs. Ils sont tous importants. Il a donné la propriété à Vinicius et Rodrygo à une date mémorable. Récemment sans minutes pour leur performance. A l’image de Lucas Vázquez, sans importance en début de saison, désormais incontournable, et en tant qu’ailier, pour son dixième match consécutif. Il était rarement aussi brillant.

De sa botte droite avec un centre tempéré mesuré, il a cassé le match. La sortie avec intensité a montré un Modric céleste avec le ballon. Dans l’une de ces performances à retenir, où le football l’emporte sur le temps qui passe sans s’arrêter pour tout le monde. La tête de Benzema a tout mis en face à neuf minutes mais la menace de pertes est venue avec la vitesse de l’équipe allemande. Casemiro imprécis dans plusieurs actions l’a mis en danger. Courtois repoussa un tir net de Thuram.

C’était un problème que le Real Madrid devait résoudre. Cela lui a coûté cher contre Shakhtar et Gladbach affiche une vitesse similaire après le vol. Mais Plea a pardonné. Main dans la main avec Courtois qui a remporté la partie grâce à sa rapidité de démarrage et sa taille. La balle hachée n’a pas trouvé de porte et la pénalité pour l’erreur a été exécutée par Benzema. Tête sur les talons à nouveau. Encore une fois dans un centre avec de la musique. A cette occasion, le fil de Rodrygo qui a laissé les défenses rivales les yeux rivés sur le ballon et Karim libre de signer son double.

Ce pourrait être un triplé, après le centre latéral de Kroos à partir d’un coup de pied arrêté. Et aussi l’exposition de Modric pourrait avoir le prix du but mais l’arbitre l’a annulée. Il avait mis le ballon dans l’équipe et la position précédente de Varane empêchait une sentence anticipée. Il n’y avait pas de place pour la hâte cette fois.

Un beau Real Madrid avec le ballon, avec mouvement vers l’espace et qualité en possession. Il a également gouverné le deuxième acte lorsque les postes ont évité la victoire. Benzema méritait le troisième. Il a rencontré Sommer dans une nouvelle tête après action d’un Rodrygo inspiré et la barre transversale a repoussé un autre coup ultérieur quand le gardien du Borussia Mönchengladbach avait excellé sur un tir de Ramos.

Avec le capitaine, la hiérarchie est revenue et quand il y avait une erreur, comme Mendy au début de la pièce, Plea a pardonné. Une journée tranquille qui a montré que lorsque les Madridistas appliquent l’intensité nécessaire, ils ont encore la volonté de se battre pour de grands titres. Sommer a utilisé un tir du pied gauche pour l’équipe Kroos et a vu comment le bâton ne récompensait pas les déchets de Lucas. Le Real Madrid a guéri des blessures et a signé la tête du groupe. Gladbach a été servi par le match nul de l’Inter et du Shakhtar pour réaliser la première passe au deuxième tour de leur histoire.

2 – Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo (Arribas, m 74), Vinicius (Marco Asensio, m 74) et Benzema.

0 – Borussia Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt (Lazaro, m 46); Kramer (Benes, m 85), Neuhaus, Thuram (Herrmann, m 85); Stindl (Wolf, m.85), Embolo (Zakaria, m.46) et Plea

Buts: 1-0, m.9: Benzema. 2-0, m.32: Benzema.

Arbitre: Björn Kuipers (HOL). Il a averti Zakaria (88) pour les visiteurs.

Incidents: match correspondant à la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, disputé au stade Alfredo di Stéfano à huis clos.