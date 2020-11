Mis à jour le 10/11/2020 à 20:36

Johnny Depp a dû abandonner son personnage de “Fantastic Beasts” à la demande de Warner Bros. après avoir perdu un procès contre le tabloïd britannique “The Sun”, qui l’accusait d’avoir maltraité son ex-femme Amber Heard. Face à cette situation, les médias américains rapportent que Mads Mikkelsen serait le remplaçant de l’acteur.

Selon le portail The Hollywood Reporter, Mikkelsen est le principal candidat ciblant le réalisateur David Yates, qui continuera à être en charge de ce spin-off de la saga Harry Potter.

“Moins d’une semaine après l’annonce du départ de Johnny Depp, Warner Bros. est en discussion initiale avec Mads Mikkelsen pour remplacer Depp dans la franchise Fantastic Beasts”, a noté The Hollywood Reporter.

Le film, réalisé par David Yates, est actuellement en production et met en vedette Jude Law et Eddie Redmayne dans le rôle d’Albus Dumbledore et Newt Scamander. Depp a joué le méchant central, Gellert Grindelwald, un rôle qui doit être remplacé rapidement pour que le film puisse ouvrir à sa date prévue: juillet 2022.

Johnny Depp avait participé aux deux premiers opus: “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (2016) et “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (2018).

