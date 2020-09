Le défenseur de Manchester United Harry Maguire restera capitaine du club de Premier League malgré une peine de prison avec sursis par un tribunal grec au cours de la saison serrée, a déclaré le manager Ole Gunnar Solskjaer.

Maguire a été condamné à une peine de 21 mois et 10 jours de prison avec sursis à la suite d’une bagarre présumée lors de vacances en famille sur l’île de Mykonos.

Le joueur de 27 ans, qui a été écarté par Gareth Southgate de l’équipe anglaise de l’UEFA Nations League quelques heures après avoir été reconnu coupable par le tribunal grec, a maintenu son innocence et a obtenu un nouveau procès après avoir fait appel du verdict.

« Harry … a eu un été difficile. Il n’a pas eu une longue pause. Sa pause était différente des autres car nous lui avons donné quelques jours de plus et, après, il est revenu et avait l’air bien », a déclaré Solskjaer au site Web de United.

«Il a très bien géré ça et, bien sûr, je serai là pour le soutenir. Il va être notre capitaine. Nous laisserons Harry et son peuple et le processus à courir.

« Pour moi, il est un top, un être humain absolu et a toujours été un gars positif avec les bonnes valeurs. Donc j’espère vraiment que nous pourrons voir Harry performer à son meilleur. »

Le milieu de terrain Paul Pogba est de retour à l’entraînement après son test positif au coronavirus et Solskjaer a déclaré qu’il espérait que l’international français serait disponible pour son match d’ouverture à domicile contre Crystal Palace le septembre. 19.

« Paul a eu quelques séances d’entraînement, il a donc perdu quelques séances à cause du virus. Mais Paul est rapide à se remettre en forme », a ajouté Solskjaer.

« Bien sûr, il a travaillé très dur pour revenir après le lock-out la dernière fois et a joué la majorité des matchs. J’espère qu’il sera prêt pour le week-end prochain. Je ne suis pas sûr à 100%. »