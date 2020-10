Aujourd’hui Barcelone et la Juventus jouez EN DIRECT et EN DIRECT: consultez les horaires et les chaînes du match ONLINE TV EN DIRECT par Ligue des champions 2020 date 2 qui se jouera ce mercredi 28 octobre au stade Allianz de Turin. Le duel est prévu pour 3 heures de l’après-midi (heure péruvienne et colombienne) et sera diffusé dans toute l’Amérique latine à travers les signaux d’ESPN 2, Movistar et Facebook Watch. Suivez ici la TRANSMISSION OFFICIELLE avec tous les détails de l’événement: statistiques, buts, tableau de bord mis à jour, déclarations et bien plus encore.

Barcelone arrive au match contre la Juventus après un début spectaculaire en Ligue des champions. À ses débuts, et sous la direction de Leo Messi, les Catalans ont battu Ferencváros 5-1, laissant une image qui pourrait faire peur aux Italiens.

Cependant, la mauvaise note de l’équipe dirigée par Ronald Koeman était dans la défaite du week-end contre le Real Madrid. Avec une mauvaise image entre les deux, les Catalans ont ajouté la deuxième défaite consécutive en Liga.

Barcelone vs. Juventus: horaires des matchs et chaînes

Argentine: 17h00 / ESPN 2

Bolivie: 10h00 via Tigo Sports

Chili: 17h00 / ESPN 2

La Colombie: 15h00 / ESPN 2

Equateur: 15h00 / ESPN 2

Espagne: 21h00 / Movistar

États-Unis (Miami): 16h00 / TUDN

Mexique: 15h00 / FOX Sports

Pérou: 15h00 / ESPN 2

Lionel Messi se prépare à visiter la Juventus et Cristiano Ronaldo. (Photo: .)

L’entraîneur barcelonais Ronald Koeman a convoqué 21 joueurs pour le match de mercredi à Turin contre la Juventus, où Gerard Piqué ne sera pas présent, en raison d’une suspension, ainsi que les blessés Philippe Coutinho, Marc André Ter Stegen et Samuel Umtiti.

Malgré le fait qu’il soit déjà démobilisé, l’entraîneur néerlandais n’a pas inclus le Brésilien Matheus Fernandes sur la liste.

L’appel est le suivant: Dest, Araujo, Sergio Busquets, Aleñá, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincao, Alba, Sergi Roberto, De Jong, Ansu Fati, Junior, Iñaki Peña et Arnau Tenas.

CR7 dans l’air

Cristiano Ronaldo, qui attend un test négatif pour le covid-19, sera-t-il sur le terrain mercredi pour le duel attendu contre Lionel Messi? L’incertitude persiste ce mardi matin à moins de 36 heures du choc de la Ligue des champions entre la Juventus et le Barça.

Positif pour le coronavirus il y a deux semaines, avec sa sélection, la star portugaise de la Juve a dépassé le temps de quarantaine minimum en vigueur en Italie (dix jours). Mais il a encore besoin d’un test négatif pour pouvoir quitter son domicile turinois et rejoindre ses collègues.

Selon le protocole établi par la Ligue des champions, l’attaquant de 35 ans a jusqu’à mardi soir pour subir un test négatif. Les textes de l’UEFA stipulent en effet que pour l’équipe jouant à domicile, les joueurs doivent subir des tests «un ou deux jours» avant le match, et les résultats communiqués au moins six heures avant le coup d’envoi.

Barcelone vs. Juventus: stade où se jouera le match

