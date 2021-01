Bouche et rivière LIVE LIVE ONLINE TV ce samedi 2 janvier 2021 au stade La Bombonera de Buenos Aires pour le Superclásico du football argentin Coupe Diego Maradona 2021. Le choc est prévu à 21h30 (en Argentine) et est diffusé sur les signaux FOX Sports Premium et TNT Sports pour l’Amérique latine. Pour sa part, en Espagne, la rencontre sera vue via Fanatiz. Vérifiez les horaires des matchs et les chaînes.

Boca Juniors et River Plate se concentrent sur les demi-finales de la Copa Libertadores qu’ils disputeront respectivement contre des clubs brésiliens. Les «Xeneizes» affronteront Santos et les «Millonarios» avec Palmeiras la première semaine de janvier. Au championnat local, les deux sont leaders du championnat de la zone A avec 7 points.

Boca Juniors c. River Plate: horaires et canaux du Superclásico argentin

Argentine | 21:30 | FOX Sports Premium et TNT Sports

Pérou | 19:30 | Fanatiz

Colombie | 19:30 | Fanatiz

Equateur | 19:30 | Fanatiz

Chili | 21h30

Uruguay | 21h30

C’est ainsi que Boca Juniors arrive

Boca a battu Huracán 3-0 à La Bombonera, tandis que River Plate a battu Arsenal de Sarandí 2-1 dimanche pour la troisième date du deuxième tour de la Coupe Diego Maradona de football argentin. Les deux grands d’Argentine sont prêts à se mesurer.

Boca Juniors a gagné avec les buts de Ramón Ábila à 25 et 45 minutes, et celui d’Agustín Obando à 89.

L’entraîneur Miguel Ángel Russo a décidé de donner du repos aux partants qui ont obtenu le classement dans la compétition continentale. Son étoile maximale, Carlos Tevez, n’est même pas entrée dans l’appel.

Boca a trouvé le premier avantage avec un jeu collectif de grande facture. Emmanuel Mas est passé pour Edwin Cardona. Avant le départ du gardien Facundo Cambeses, le Colombien a permis à Ábila qui a défini avec le but vide. Le second est venu avec une bonne définition de 9 Boca, qui, avec des espaces, a joué de la droite vers le bas.

Voici comment River Plate arrive

River Plate a triomphé sur le court d’Independiente avec les scores d’Ignacio Fernández à 55 et 66 minutes. Jhonatan Candia réduit à 83.

Les riverplatenses ont dominé la première mi-temps, bien qu’ils n’aient pas réussi à finaliser.

Les buts millionnaires sont venus dans le second. Ignacio Fernández a profité d’un rebond donné par le gardien Maximiliano Gagliardo. Suarez a élargi le nombre en frappant au-dessus de la classe pour canaliser une balle rapide. Candia a réduit avec une touche après un rejet de Franco Armani.

“Un match important, maintenant pour se reposer et réfléchir à ce match”, a déclaré Nacho Fernández à propos du classique que River affrontera contre les Boquenses.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE