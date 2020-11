Fermín Rodríguez a toujours été bon en sport, il l’a pratiqué et est même devenu directeur sportif dans des équipes cyclistes. Une vie dans laquelle il a connu les succès des autres, qui pouvaient se consacrer exclusivement au sport. Depuis cinq ans, lorsqu’il a pris sa retraite anticipée, le Tinetense, installé à Avilés depuis 40 ans, a su s’entraîner comme un professionnel et se reposer suffisamment pour bien assimiler l’effort. Le résultat a été un succès après l’autre: il a disputé trois championnats espagnols de duathlon, un championnat d’Europe et un finaliste du monde. Pour la plupart, il l’a fait à distance de sprint. Et est-ce que Fermín est capable, à 67 ans, de courir à 3 minutes et 45 secondes par kilomètre, ce qui est à la portée de très peu.

«J’ai commencé la compétition à l’âge de 12 ans en saut en longueur, j’ai fait du cross-country et de la vitesse et j’y ai concouru», raconte cet athlète, né dans la ville de Bárcena del Monasterio, dans la commune de Tineo. Mais à l’âge de 16 ans, il a commencé à étudier les maîtres industriels la nuit et à travailler comme tourneur le jour. «Plus tard, ils m’ont appelé d’une entreprise dont j’ai pris une retraite anticipée il y a cinq ans», dit-il.

Le travail ne l’a pas séparé du sport, mais il l’a empêché de s’y consacrer plus pleinement. C’était l’époque où il changeait l’athlétisme pour le cyclisme, dont il se passionne pour les classiques: «J’ai une passion pour les pavés, pour les classiques belges», dit-il. Au cours de ces années, dans les années 80, il a commencé à collaborer avec la célèbre équipe asturienne Clas, a suivi le cours de directeur sportif et a commencé à diriger des équipes à l’école de cyclisme d’Avilés, dont il est devenu le directeur sportif de l’équipe Elite. sous-23. “En 2002 l’équipe a pris fin, mon fils Pablo, qui était sur le point de devenir professionnel, l’a quittée et à partir de là j’ai commencé à envisager de faire des courses populaires à pied, 10 kilomètres, 20, j’ai toujours aimé la longue distance”, compte.

La conjonction entre le cyclisme et l’athlétisme se rapprochait de plus en plus et la réponse était dans le duathlon. Il avait juste besoin d’un peu plus de temps pour se préparer. En 2014, il a réalisé son rêve de participer au cyclotourisme qui a lieu la veille du Tour des Flandres et qui suit le même parcours que les professionnels. Une course populaire qui est diffusée à la télévision et suivie par de nombreuses personnes: “C’était comme un rêve, traverser ces pavés, escalader les murs avec un nombre incroyable de personnes”, se souvient-il.

Mais il a également dû faire l’expérience de la partie amère du sport lors d’une chute qui lui a causé des bleus à l’épaule et a dû subir une intervention chirurgicale. “C’est là que mon premier plan a échoué, qui était de courir la Coupe du monde de duathlon qui allait se dérouler à Avilés, je n’ai pas touché la moto pendant un an.” Il est revenu en 2017 et, sans permis, a couru cinq duathlons et les a tous remportés. “Dès lors, j’ai pensé que j’avais des possibilités et que je pouvais faire un pas en avant. J’ai commencé avec l’Oviedo Multisport Club, avec un entraîneur, Antonio Casado, et c’était très important”, dit-il.

Depuis, il n’a cessé d’accumuler des succès: en 2018 le championnat des Asturies, trois championnats d’Espagne consécutifs, un d’Europe et une Coupe du monde où il était deuxième, seulement derrière un autre Espagnol, Paco Morales, avec qui il s’est lié d’amitié course. Il reconnaît que tout au long de sa vie il a toujours eu un projet sportif en tête, mais c’est à ce moment-là qu’il peut se consacrer davantage à les mettre en pratique: «Je n’ai jamais eu un sentiment de frustration, tu as une famille, la vie passe et il y a des choses que vous ne pouvez pas faire ». Il a maintenant cinq petits-enfants et les deux d’Oviedo ne peuvent être vus en raison de la pandémie. Ils se vantent des succès de leur grand-père à l’école.