En plus d’être footballeur, Gerard pique C’est un homme d’affaires qui, ces derniers temps, a connu un succès remarquable. Sa nouvelle Coupe Davis le prouve et maintenant, le défenseur central de Barcelone, qui continue de se remettre de sa blessure au genou, souhaite acquérir les droits audiovisuels du championnat italien à l’étranger. Petite blague.

Tel que rapporté par Palco23, Gerard pique, à travers votre entreprise Kosmos Global Holding, aurait manifesté son intérêt à reprendre les droits de la série A qui sont maintenant en «offre». La ligue italienne a entamé ces dernières semaines un processus de vente de droits audiovisuels pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, tant au niveau national qu’à l’étranger. Un total de trois parcours de football qui pourraient représenter un montant économique important pour l’entreprise en charge de les exploiter.

Et c’est là qu’un Gerard pique qui aura de grands concurrents pour exploiter le football en Italie. L’un d’entre eux serait Mediapro, en tant que leader Roures qui vient après son échec en France, et plus tard il y aurait de grandes marques comme DAZN ou Disney, à travers leur ESPN. Selon ce même média, citant Il Sole 24 Ore, la société de marketing sportif Infront, l’agence IMG ou le fonds Aser (détenu par le propriétaire de Leeds) seraient également rivaux du footballeur barcelonais dans la foulée.

Selon la Gazzetta dello Sport, un total de 49 offres internationales ont été présentées 35 stations et 14 agences de droits intermédiaires. Ainsi, Piqué a un excellent travail devant lui pour obtenir sa dernière entreprise, les droits télévisuels de la ligue italienne.

Une entreprise de plus pour Kosmos

Kosmos Global Holding était en première ligne de l’actualité après avoir repris l’exploitation de la Coupe Davis et changé le format d’un modèle historique mais ce groupe d’entreprises, qui a le soutien d’Hiroshi Mikitani, président et PDG de Rakuten (sponsor de Barcelone) a été créé en l’année 2017 et à partir de cette date, il cherche son portefeuille de clients comme toute entreprise.

En plus de “ envoyer ” le nouveau Coupe Davis, Gerard pique Il possède également Andorre et à la fin de 2020, il a également été confirmé qu’il était devenu un investisseur dans Sorare, une société de football fantastique. La société a clôturé une opération d’augmentation de capital de 3 millions d’euros apportée par le footballeur catalan et le fonds américain Cassius Family (de l’ancien vice-président de Coca-Cola, Emmanuel Seuge).