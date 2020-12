Ignacio “Nacho” Fernández est l’un des éléments clés de rivière marqué par Marcelo Gallardo. Bien qu’il n’ait pas retrouvé son meilleur niveau après la rupture pandémique, il est surnommé “Brain” pour son intelligence lorsqu’il s’agit de jouer. En ce sens, il a évoqué la possibilité d’être directeur technique à l’avenir.

“Maintenant, je regarde un peu plus le football. Avant je n’avais pas prévu d’être entraîneur, mais maintenant le virus a commencé à me piquer et je commence à regarder et analyser plus de matchs”, a-t-il commenté sur un podcast avec Juan Pablo Sorín, ancien joueur de “Millionaire”. .

Dans cette conférence, “Nacho” Fernandez Il a évoqué ses débuts footballistiques à Dudignac. “Dans la Ligue du 9 juillet, j’ai fait une différence quand j’étais enfant, mais je n’étais pas sûr que j’allais être footballeur. Il y avait un but qui m’a marqué et c’était contre Quiroga. Nous étions en vacances avec ma famille et nous avons décidé de revenir un peu plus tôt à que j’arrive à jouer le jeu. Nous l’avons gagné 1 à 0 avec mon but et cela m’a donné une grande satisfaction », se souvient-il.

“Le bruit de la ville était le rire, se réunir pour jouer au ballon avec des amis et s’amuser. Évidemment, nous voulions tous gagner, mais toujours avec joie”, a complété le footballeur de rivière.