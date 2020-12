Le Conseil municipal des sports prépare un “San Silvestre” spécial pour le 31 décembre prochain. Le covid-19 a ruiné pratiquement toute la programmation sportive de l’année, mais au Conseil municipal, ils veulent qu’un événement aussi emblématique que celui-ci puisse se développer d’une manière ou d’une autre. Cela sera annoncé aujourd’hui par le conseiller sportif José Ramón Tuero qui, avec les responsables de Gijón Athletics, le club qui organise techniquement la course depuis quelques années, prépare cette édition spéciale.

Le “San Silvestre”, l’un des plus anciens d’Espagne depuis l’année dernière, il a célébré son anniversaire d’or et auquel plus de 6000 personnes participent, ce n’est pas le seul événement sportif de cette fin de 2020 qui aura lieu différemment du reste des éditions. La traditionnelle Christmas Swimming Cup, également la deuxième plus ancienne d’Espagne après Barcelone, et qui se déroule dans les eaux de la marina, aura également lieu.

Les deux événements sont des rendez-vous obligatoires dans les derniers jours de l’année et tous deux bénéficient d’un large soutien populaire que le Conseil municipal des sports ne veut pas manquer, c’est pourquoi ils s’efforcent de les faire sortir.

La note optimiste est constituée par la diminution progressive du nombre d’infections enregistrées dans les Asturies ces derniers jours, ce qui laisse espérer que pour les 24 et 31 décembre les conditions seront plus favorables à la pratique sportive.

Dire au revoir à l’année en cours est devenu un classique dans d’innombrables villes à travers le monde et dans beaucoup d’entre elles des formules alternatives à l’itinéraire urbain habituel ont été recherchées. Beaucoup ont opté pour une carrière virtuelle, dont celle de Vallecas, la plus importante de toutes celles développées en Espagne et qui a réuni lors de la dernière édition 2019 plus de 40000 personnes. Oviedo a également opté pour cette formule.

Aujourd’hui, on saura quelle est l’option choisie par les responsables de Gijón, mais le principe de base est de maintenir en vie les deux compétitions qui font partie des traditions sportives de la ville et de croire que la normalité sera rétablie l’année prochaine et la Coupe de Noël. comme le “San Silvestre”, ils se développent à nouveau comme toujours.