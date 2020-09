EDMONTON, Alberta (AP) Le plus gros coup de pouce pour l’Avalanche du Colorado dans un match à gagner après un match à gagner vient d’une source improbable – leur gardien de but de troisième corde.

Michael Hutchinson a stoppé 27 tirs et l’Avalanche a battu les Stars de Dallas 4-1 mercredi soir pour forcer un match décisif 7 dans leur série éliminatoire de deuxième tour.

Hutchinson, 30 ans, était de retour au filet avec le partant Philipp Grubauer et le remplaçant Pavel Francouz tous deux mis à l’écart. C’était juste le deuxième départ en carrière de Hutchinson en séries éliminatoires dans la LNH – et sa deuxième victoire. Il a bloqué les Stars toute la nuit après avoir accordé un but précoce.

«C’est un gars facile à encourager, a dit l’entraîneur des Avalanches, Jared Bednar. «Pour lui, pouvoir intervenir et faire ce qu’il a fait pour nous au cours des deux derniers matchs est tout simplement incroyable. Il mérite tout le mérite. ”

Le défenseur recrue Cale Makar a marqué le but du feu vert en deuxième période, tandis que Nikita Zadorov et Mikko Rantanen ont également ajouté des buts. Nathan MacKinnon a marqué un filet vide pour l’Avalanche, qui a évité l’élimination pour un deuxième match consécutif pour égaliser la série à trois victoires chacune. Le Colorado n’a jamais remporté de série éliminatoire en étant mené 3-1.

Le match 7 aura lieu vendredi.

“Notre état d’esprit a changé”, a déclaré Makar. De toute évidence, nous sommes sur les cordes et nous avons une équipe qui va se battre jusqu’au bout ici. Le prochain est important pour nous. Ça va être amusant. ”

Miro Heiskanen a marqué pour les Stars, tandis qu’Anton Khudobin a effectué 20 arrêts.

Les deux équipes ont perdu lors du match 7 la saison dernière au deuxième tour. Le Colorado tente de se qualifier pour la finale de la Conférence Ouest pour la première fois depuis 2002. Les Stars y sont allés pour la dernière fois en 2008.

«Nous n’avons jamais pensé que ce serait un balayage ou une série facile, a dit l’attaquant des Stars Tyler Seguin. “ Nous avons toujours dit que ça pouvait aller au match 6 ou 7, et c’est 7, alors nous y sommes. ”

C’était la première fois dans la série des scores élevés que l’équipe gagnante n’avait pas marqué au moins cinq buts.

Le Colorado a augmenté son avance à 3-1 sur un but de Rantanen qui a été mis en place sur une passe flip de MacKinnon avec 16:39 à jouer.

Il était bien protégé par Hutchinson, qui a été acquis lors d’une transaction en février avec Toronto et a verrouillé les choses.

«Il calme les choses pour nous, a dit MacKinnon. ” Galvanise l’équipe, c’est sûr. Nous nous sentons très confiants lorsque notre gardien joue comme ça. ”

Les Stars cherchent des moyens de perturber le rythme de Hutchinson.

«Donnez beaucoup de crédit au Colorado», a déclaré l’entraîneur par intérim des Stars, Rick Bowness. “ Ils font un excellent travail pour le protéger. ”

Le but et l’aide de MacKinnon lui donnent au moins un point dans les 14 matchs de cette série éliminatoire. Il est le premier joueur à marquer 25 points en séries éliminatoires (neuf buts, 16 passes) en 14 matchs ou moins depuis Wayne Gretzky avec Los Angeles en 1993 (huit buts, 17 passes en 14 matchs).

Ce qui ressortait cependant pour MacKinnon, c’était l’effort défensif. L’Avalanche n’a pris qu’un seul penalty.

«Nous étions l’une des meilleures équipes défensives de la saison régulière. Les gens ne s’en rendent pas vraiment compte ”, a déclaré MacKinnon. “ Nous en sommes vraiment fiers. ”

Makar a donné une avance de 2-1 au Colorado au milieu de la deuxième période en passant de la ligne bleue, en prenant une passe de Rantanen et en passant la rondelle devant Khudobin. Les 15 points de Makar en séries éliminatoires sont les plus marqués par un défenseur recrue de l’histoire des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Sur ses talons, cependant, Quinn Hughes, qui a 14 points pour Vancouver.

Une équipe du Colorado en difficulté a vu le capitaine Gabriel Landeskog boiter hors de la glace après avoir pris un patin à sa jambe droite à la fin de la deuxième période. Il est brièvement revenu dans le troisième, mais son statut pour le match 7 est incertain.

L’Avalanche a également fait quitter le match à Conor Timmins.

Heiskanen a marqué le premier but du match à la fin de la période d’ouverture lorsque son tir a jeté un coup d’œil du gant de Hutchinson et dans le filet. Heiskanen, 21 ans, mène tous les défenseurs avec 19 points (cinq buts, 14 passes) en séries éliminatoires.

L’avantage de Dallas a duré moins de deux minutes alors que le Colorado égalisait sur le but de Zadorov. Juste avant le tir, Jamie Oleksiak a poussé JT Compher dans Khudobin, qui n’a jamais bien vu la rondelle.

Les Stars ont résisté à ce qui aurait pu être un désastre en passant six minutes dans la surface de réparation. Blake Comeau a dessiné un double-mineur de quatre minutes après avoir rattrapé Pierre-Edouard Bellemare à la tête avec un bâton haut. Oleksiak a également tiré une pénalité pour avoir tenu.

Passons au jeu 7.

«Nous nous sommes mis dans cette position, a dit Bowness. «Hé, nous sommes dans le match 7. Traitez-le. Je dois juste rendre la soirée plus difficile pour toute l’équipe là-bas. ”

—

REMARQUES: Le gardien de but Ben Bishop et le défenseur Stephen Johns n’étaient pas en mesure de jouer. … Le Colorado était encore une fois privé des attaquants Joonas Donskoi et Matt Calvert, et du défenseur Erik Johnson en raison de blessures non précisées. … Le Colorado a eu du mal en avantage numérique, allant de 0 à 5.

—

Plus AP NHL: https://apnews.com/NHL et https://twitter.com/AP-Sports