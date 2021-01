Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Jeudi 14 janvier 2021, p. a12

2020 a laissé un apprentissage précieux dans le monde. S’adapter et survivre dans des conditions défavorables, continuer malgré une réalité précaire étaient les leçons pour tout le monde, explique Fernando Beltrán, directeur général du promoteur de boxe Zanfer, qui commente qu’après ce qu’ils ont appris dans l’année qui s’est terminée, ils ont maintenant plus de connaissances et d’idées. pour entreprendre les projets de 2021.

Après 2020, nous avons déjà appris, dit le natif de Tijuana; Nous avons été la première entreprise d’Amérique latine à réactiver la boxe et l’une des premières dans le sport en général et en direct. Nous avons dû être créatifs et surmonter de nombreux défis. Aujourd’hui, nous savons quoi faire et c’est ainsi que nous planifions le calendrier de cette année.

Les effets négatifs de la pandémie sur l’économie ont été graves. L’industrie du sport a été l’une des plus touchées, puisqu’en plus de la suspension temporaire des activités, elle interdisait au public dans les lieux où elle se déroule, en plus de la fermeture des espaces dans lesquels les protagonistes s’entraînent habituellement.

Durement touché à l’économie

Sur le plan économique, la pandémie nous a frappés très durement, reconnaît Beltrán; Mais le plus important est de ne pas laisser le boxeur inactif, car il en vit. Leur offrir la possibilité de faire leur travail est la chose la plus importante que nous réalisons en 2020.

Beltrán a pu réactiver la boxe en partenariat avec la chaîne de télévision Ajusco avec des performances à huis clos. Ce format a permis de faire circuler les combattants de son promoteur.

Nous n’avons pas quantifié les pertes financières causées par les annulations et ainsi de suite, explique Beltrán, mais plutôt que de perdre, je pense que c’était un investissement pour garder nos combattants actifs. Nous avons tous fait des sacrifices dans la boxe. De la figure du plus haut niveau, aux promoteurs et combattants qui ont dû donner dans les sacs qui gagnent habituellement.

Il dit que vu en perspective, le plus heureux est qu’ils ont pu continuer l’activité au milieu de cette pandémie, grâce à un protocole qui minimisait les risques de contagion. Nous avions une balance des blancs, expose-t-il; En d’autres termes, ils semblaient positifs et malades avec Covid, mais ils se sont tous rétablis sans empirer.

Ce vendredi, le promoteur débute l’activité à Tijuana, mais ses atouts seront les combats de Miguel Berchelt contre Óscar Valdez en février et de Gallo Estrada contre Chocolatito González en mars.