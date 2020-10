Ateliers a réalisé un grand triomphe lors de ses débuts dans le Coupe de la Ligue professionnelle en surmontant par 3-1 a Newell’s. Nahuel Tenaglia, Tomás Pochettino et Diego Valoyes ont marqué les buts, tandis qu’Ignacio Scocco, à son retour dans l’équipe Rosario, avait marqué l’égalité temporaire. Fabricio Fontanini a été expulsé.

Le propriétaire a célébré ce vendredi à l’Olímpico de Córdoba dans le match joué par zone 4 – date 1. Les buts du match pour le local ont été inscrits par Nahuel Tenaglia (7 ‘2T), Tomás Pochettino (32’ 2T) et Diego Valoyes (39 ‘2T). Alors que le but à l’extérieur était réalisé par Ignacio Scocco (30 ‘2T).

Un des points forts du jeu était l’objectif de Ignacio Scocco dans la minute 30 de la seconde moitié. Après avoir reçu une passe de Francisco González, l’attaquant est parti de la grande surface et le ballon est passé au-dessus du poteau gauche du gardien de but.

Le chiffre de la réunion était Nahuel Tenaglia. Le défenseur de Ateliers c’était important car il a marqué 1 but, récupéré 2 balles et dégagé 7 balles dangereuses. Il a également joué un rôle clé dans les Jeux olympiques de Cordoue, Thomas Pochettino. Le milieu de terrain de Talleres s’est démarqué contre celui de Newell en marquant 1 but, en donnant 21 passes correctes et en frappant 3 fois au but.

L’entraîneur de Ateliers, Alexandre Médine, Il a organisé une formation 4-3-3 sur le terrain avec Mauricio Caranta dans le but; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez et Enzo Díaz sur la ligne défensive; Juan Ignacio Méndez, Federico Navarro et Tomás Pochettino au milieu; et Diego Valoyes, Lautaro Guzmán et Favio Cabral dans l’attaque.

Pour leur part, ceux dirigés par Frank Kudelka ils se sont planté avec une stratégie 4-3-3 avec Alan Aguerre sous les trois couleurs; Angelo Gabrielli, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti, Mariano Bíttolo en défense; Aníbal Moreno, Pablo Pérez et Julián Fernández au milieu de terrain; et Sebastián Palacios, Ignacio Scocco et Maximiliano Rodríguez à l’avant.

L’arbitre désigné pour le match était Darío Herrera. Talleres recevra Lanús le lendemain, tandis que Newell recevra Boca Juniors au stade Marcelo Bielsa.