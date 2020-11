Malgré le Covid, le Nascar n’a pas perdu la compétitivité ni le show: Rovelo

April del Rio

Journal La Jornada

Samedi 14 novembre 2020, p. a11

Rubén Rovelo, leader du championnat Nascar et participant à la Super Coupe, a déclaré que bien que la pandémie de coronavirus ait posé un défi à la course automobile mexicaine, les équipes se sont imposées dans la réalisation de courses, qui, bien que sans public, ont été récompensées par résultats soutenus par les sponsors.

La compétitivité ou l’émission n’a pas été perdue, a souligné dans une interview le pilote de la capitale, qui mène le classement Nascar Peak après neuf dates tenues et trois de la fin, et cherche une cinquième victoire, avec laquelle il établirait un record dans la série mexicaine de stock-cars.

Rovelo, pilote de l’équipe Alessandros également dans la série Super Cup, où il conduit dans les catégories Mercedes et Tractor Trucks, valorise la période de confinement et les nouvelles restrictions de mobilité dans le monde comme un «processus d’adaptation.

«Ils sont très différents le week-end, sans protocoles de promotion ni présentations pilotes; il y avait très peu de temps entre les essais, les qualifications et la course.

Il y a eu de nombreux changements dans les formats de course, mais nous nous concentrons sur notre travail, sur la performance. Je pense que le plus fort, personnellement et pour tout le championnat, est de ne pas pouvoir ouvrir les portes aux fans et aux sponsors; C’est quelque chose qui manque beaucoup, surtout avant et après la fin de la course. Les célébrations sont sans âme, mais nous essayons de faire de notre mieux et aussi de rester très actifs avec les médias et dans les réseaux, afin qu’ils aient le spectacle Nascar aussi près que possible, a-t-il déclaré à propos des courses qui sont suivies grâce à des rapports électroniques de la tour de contrôle, et qui sont diffusées en différé à la télévision payante.

Le pilote a souligné le soutien des sponsors. «La vérité est que tout le monde a eu beaucoup de patience et surtout l’envie de continuer et de travailler. Nous savons qu’il est très important pour eux que nous atteignions les yeux de nombreuses personnes et avec cette situation, cela a été difficile, mais nous avons essayé de redoubler d’efforts.

Sans aucun doute, ceux d’entre nous qui sont ici sont parce que nous n’avons pas abandonné, nous savions que c’était une année difficile pour tout le monde, financièrement aussi, et même si nous avons fait tout notre possible pour être là, a noté Rovelo.