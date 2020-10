Vous ne parlez de rien d’autre dans le monde de la boxe. Le jeune et prometteur Ryan García, 22 ans, a été surpris en train d’embrasser avec l’influenceur et “ tiktoker ” Malú Trevejo, une cubaine de père espagnol qui balaie les réseaux sociaux avec ses vidéos provocantes et suggestives mais aussi avec des poses frisant la censure en raison de la légèreté de ses vêtements.

Rien ne se passerait s’ils avaient tous les deux une relation, en fait ce serait normal, mais le désordre vient du fait que Ryan García a été infidèle à sa petite amie, qui est d’ailleurs enceinte. Ainsi, le jeune boxeur a été surpris en train de s’embrasser Restaurant N10 à Los Angeles avec la célébrité adolescente Malú Trevejo, tandis que sa partenaire Drea Celina est dans les dernières semaines de sa deuxième grossesse.

“C’est une merde dégoûtante”, a déclaré celle qui est déjà son ex-petite amie après avoir appris l’infidélité de Ryan García avec Malú, née à Cuba et fière de ses racines espagnoles (son père est de notre pays). Le slip du boxeur en tout cas n’est pas surprenant, car en 2019 Ryan García était déjà surpris en train de flirter avec la chanteuse Selena Gómez.

Il faudra maintenant voir si le combattant entame une relation sentimentale avec Malú Trevejo ou si ce n’était qu’une aventure passagère. Andrea et moi ne sommes pas fiancés, mais nous essayions toujours de réparer notre relation. Malú et moi sommes allés là-bas en tant qu’amis et avons été pris dans l’instant, mais je ne voulais blesser personne. C’est ma vie personnelle et je ne vais plus en parler », a déclaré García à propos de ses baisers avec Malú, qui compte près de 10 millions d’abonnés sur Instagram.