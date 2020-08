Manchester United veut recruter trois autres joueurs dans la fenêtre de transfert actuelle après avoir terminé la signature de Donny van de Beek de l’Ajax comme prévu.

Selon le Times, « Solskjaer veut ajouter trois autres joueurs cet été, dont un défenseur central, un ailier droit et un attaquant. »

En termes de défenseurs centraux, la signature la plus probable est sans aucun doute Benoit Badiashile de Monaco.

Les Red Devils auraient eu une offre de 25 millions d’euros (22,4 millions de livres sterling) pour le joueur de 19 ans rejetée la semaine dernière et une source à Monaco aurait déclaré: « Badiashile restera à moins que Manchester ne fasse une offre de type martial et non refusable pour lui. ».

Cependant, AS rapporte que 30 millions d’euros plus les bonus (26,8 millions de livres sterling)

sera suffisant pour sécuriser ses services, donc l’écart de valorisation n’est pas énorme.

Une source proche de Monaco indique maintenant que Badiashile restera « à moins que Manchester ne fasse une offre de type martial et irréfutable pour lui. » Bayer Leverkusen, qui est en pourparlers pour signer le joueur depuis des semaines, a l’intention de revenir malgré tout avec une nouvelle offre. – Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) 26 août 2020

Parmi les autres noms évoqués dans la presse, citons Kalidou Koulibaly de Naples, qui est plus étroitement lié à un déménagement chez ses voisins Man City, Pau Torres de Villareal et Dayot Upamecano de Red Bull Leipzig, Torres étant le plus accessible des trois.

En ce qui concerne les ailiers de droite, c’est un secret de polichinelle que la principale cible de United est Jadon Sancho du Borussia Dortmund, mais l’écart de valorisation entre l’achat et la vente d’un club est énorme. La Bundesliga est catégorique sur le fait qu’elle n’acceptera pas moins de 120 millions d’euros (107,5 millions de livres sterling) en espèces pour la star anglaise, United regardant des chiffres d’environ 70 à 80 millions d’euros (62,7 à 71,6 millions de livres sterling) plus ajouter -ons.

Avec cet accord apparemment mort dans l’eau, d’autres ailiers de droite liés à United ont inclus Kingsley Coman du Bayern Munich, Douglas Costa de la Juventus, Ousmane Dembélé de Barcelone, Federico Chiesa de la Fiorentina, le rabbin Matondo de Schalke, Lucas Ocampo de Séville et Federico Bernadeschi de la Juve, mais aucun des ces rumeurs se sont accélérées récemment.

Hormis certaines spéculations farfelues sur Harry Kane des Spurs il y a quelques mois, les rumeurs liant United à des attaquants ont été de moins en moins nombreuses. Le lyonnais Moussa Dembele ou l’ancienne star de l’académie United de Bournemouth Josh King, qui a failli rejoindre le club en janvier, semblent les plus probables.

Anthony Martial, Marcus Rashford et Mason Greenwood ont marqué plus de 60 buts à eux deux la saison dernière. Mais que savez-vous des autres attaquants qui ont joué pour les Red Devils au fil des ans? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir.