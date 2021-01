Il Manchester City, par le biais de son City Football Group (CFG), a conclu un accord de sponsoring avec le Bolivar, a annoncé ce mardi le club anglais. Le syndicat permettra au club bolivien de profiter de l’expérience du City Football Group, y compris dans les domaines de la recherche de talents et des systèmes de formation.

«Le plus grand club de Bolivie, Bolivar, a rejoint la famille City Football Group en tant que premier club partenaire. Fondé en 1925 et situé dans la plus haute capitale du monde, La Paz, le Club Bolívar compte 29 titres de champion, plus que tout autre club du pays », a expliqué l’entité anglaise dans un communiqué.

Le plus grand club de Bolivie, le Club Bolívar, a rejoint la famille City Football Group en tant que premier club partenaire. 🔵 # MCFCEspañol | https://t.co/EthAjgGL5ohttps://t.co/BO4NftN8rL – Manchester City (@ManCityES) 12 janvier 2021

«Bolívar aura accès à un large éventail d’expérience, de personnel, de technologie propriétaire, de meilleures pratiques et de conseils stratégiques développés par City Football Group au cours des sept dernières années, grâce à sa structure multi-clubs. Plus précisément, au niveau du football, CFG soutiendra le Club Bolívar dans ses décisions au niveau du dépistage, de la méthodologie de jeu et d’entraînement, de la stratégie de développement des centres de formation des jeunes, des sciences du sport et bien plus encore », ajoute le texte.

LANCEMENT DU PLAN CENTENAIRE https://t.co/YdtfOMvmUW – Club Bolívar (@Bolivar_Oficial) 12 janvier 2021

«Le Club Bolívar aura également accès à la plate-forme Football Data & Insights, qui comprend plusieurs outils et panels pour mieux comprendre les performances de leurs équipes et de leurs joueurs. Sur le plan commercial, CFG aidera Bolívar à augmenter ses revenus auprès des sponsors, à construire des installations de classe mondiale, à promouvoir des améliorations dans toute la ligue et à soutenir le développement de ses principaux dirigeants », poursuit l’entité anglaise.

Le directeur général du CFG, l’Espagnol Ferran Soriano, a montré sa joie pour cet accord. «Nous sommes très satisfaits du développement de notre présence à l’échelle mondiale avec l’incorporation du Club Bolívar, le premier CFG Partner Club. Cet accord à long terme est le premier du genre que nous concluons et permettra au Club Bolívar de profiter et d’utiliser la vaste expérience dans l’industrie du football développée par City Football Group », a-t-il expliqué dans le communiqué de la ville.

«En plus de soutenir les ambitions du Club Bolívar, nous avons l’opportunité d’apprendre. Notre présence en Bolivie nous permettra sûrement de renforcer nos connaissances et nos relations avec le football sud-américain », a ajouté l’Espagnol.

«Le Club Bolívar est le plus grand et le meilleur club de Bolivie avec une histoire précieuse et réussie. Nous sommes enthousiasmés par la vision de Marcelo pour le club. Nous voulons vraiment travailler ensemble et nous efforcer d’aider le Club Bolívar à atteindre ses objectifs ambitieux dans un proche avenir », a conclu Soriano.

“Un rêve devenu réalité”

De son côté, le président de Bolívar, Marcelo Claure, a affirmé qu ‘”un rêve devient réalité” pour le club de La Paz. «Bolívar rejoint la famille City Football Group en tant que club partenaire, consolidant un projet à long terme qui développe des normes de classe mondiale dans le football, les affaires et les infrastructures qui permettront au Club Bolívar de se développer encore plus. Nous utiliserons l’expérience et les conseils fournis par CFG pour poursuivre notre objectif de positionner Bolívar comme un club leader en Amérique latine », a expliqué Claure.

«Dirigé par notre nouveau directeur sportif, Javier Recio, et désormais soutenu par les conseils et l’expertise du consultant du City Football Group, le bolivien Rodrigo Marion, le Club Bolívar vise à construire une organisation solide et à développer des joueurs pour aider le pays à se qualifier. pour la Coupe du monde. Cet accord permettra de s’appuyer sur l’expérience et les connaissances importantes de City Football Group pour l’aider à réaliser son ambition de développer des leaders sur et hors du terrain, ainsi que de donner aux enfants boliviens l’opportunité de réaliser leurs rêves », a ajouté le président de la ‘Académie’.

CFG, créé en 2013, possède également dix clubs dans le monde, dont Manchester City, New York City, Yokohama Marinos au Japon et Sichuan Jiuniu en Chine.

Avec des informations de l’.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE