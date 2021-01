Afp et Ap

Journal La Jornada

Jeudi 7 janvier 2021, p. a10

Londres. Malgré plusieurs victimes à la suite d’une épidémie de Covid-19, Manchester City a obtenu son billet pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise en battant son voisin Manchester United 0-2. Désormais, les Citizens vont disputer le titre contre Tottenham, qui a battu mardi Brentford par le même score.

Josep Guardiola, entraîneur de Manchester City, et José Mourinho, barreur de Tottenham, joueront le 25 avril à Wembley à Londres dans un duel tactique attrayant, plein de tension de la rivalité qu’ils entraînent pour leurs rencontres entre Barcelone et le Real Madrid.

John Stones a marqué le premier but du match à la 50e minute, terminant après une faute de Phil Foden, une décision qui a été revue et validée par l’arbitrage vidéo. Vers la fin, le Brésilien Fernandinho (83 ans) a condamné en profitant d’un rejet et en mettant le deuxième but de son équipe au plaisir.

Entre un but et un autre, United a tenté en vain d’égaliser le jeu, mais sans grandes chances. Harry Maguire, dans une tête, a eu en 64 l’une des occasions les plus dangereuses. De plus, trois buts ont été annulés dans le match, un pour United et deux pour City.

C’est une victoire incroyable pour nous. Gagnez et éliminez United pour atteindre une autre finale, a déclaré Guardiola. L’entraîneur catalan a voulu dédier la victoire à Colin Bell, un ancien joueur légendaire du club (152 buts en 492 matches) décédé mardi à 74 ans et pour qui une minute de silence a été observée.

Les Citizens sont arrivés au match avec plusieurs absences importantes, notamment en raison de l’épidémie de Covid-19 qui a affecté des joueurs tels que Gabriel Jesús, Kyle Walker ou Ferran Torres et des membres du staff technique. Même quelques heures avant le match contre United, ils ont signalé trois nouveaux cas de coronavirus, après que le gardien Scott Carson, le milieu de terrain Cole Palmer et un membre du personnel d’entraîneurs aient été testés positifs.

Cependant, City n’a pas montré les effets du coronavirus le week-end dernier, avec leur victoire 3-1 à Chelsea en Premier League, et pas maintenant dans leur classique de leur ville natale contre United.

Manchester City poursuit son histoire d’amour avec la Coupe de la Ligue anglaise, où ils ont remporté le titre au cours des trois saisons précédentes. Il est maintenant sur le point de franchir l’obstacle de remporter une quatrième couronne consécutive, sans précédent depuis Liverpool dans les années 1980.

Je sais que ce n’est pas la Ligue des champions, mais la gagner quatre fois de suite serait incroyable. Je suis impressionné par la qualité de mon équipe, a célébré Guardiola.