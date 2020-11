Le Premier «est différent». La meilleure ligue du monde, loin d’être la deuxième, est devenue brûlante après huit tours, même si une équipe a un match en attente. Le match nul dans l’Etihad entre Manchester City et Liverpool laisse Leicester comme le leader d’un Premier qui pourrait avoir jusqu’à huit équipes à moins de trois points de distance: Leicester, Tottenham, Liverpool, Southampton, Chelsea et (s’ils gagnent le match qui leur manque) Arsenal et Manchester City lui-même.

le Manchester City est sorti pour frotter la balle (comme toujours) et le Liverpool pour mettre le vertige dans chaque attaque (comme toujours aussi). Guardiola et Klopp devant son miroir. Au début, les habitants dominaient, mais les rouges frappaient en premier grâce à un Penalty de Walker sur Mané qui a converti Salah. C’était la 11e minute et Liverpool devançait l’Etihad.

City, qui ne sait jouer qu’à une seule vitesse, a atteint le but d’Alisson. Seul le très rapide Sterling a apporté un point de vertige au match de Guardiola. ROdrigo et Gundogan ont joué trop court et Liverpool a pénalisé chaque défaite avec un contre. Précisément dans l’un d’eux le 0-2 pourrait arriver si Rubén Dias ne passe pas dans le col de la mort de Mané à Salah.

Sterling a été le protagoniste de la première occasion de City dans un heads-up clair qu’Alisson a abandonné, raccourcissant l’espace avec un bon départ. C’était le premier signe que l’équipe de Guardiola n’allait pas abandonner si vite. Il a continué à frapper City jusqu’à ce qu’il trouve 1-1 dans un jeu d’orfèvre qui est né de l’imagination de De Bruynee présent et de Gabriel Jesús, qui s’est retourné sur sa taille pour casser celui d’Aleksander Arnold et a battu Alisson avec son orteil.

Aller-retour

Le duel était déjà ouvertement City avec un Guardiola déchaîné dans le groupe comme s’il était dans la démonstration de Diada. Avant la pause, les hôtes avaient 2-1 dans les bottes de De Bruyne, qui a gaspillé un penalty de VAR à la main (clair) de Joe Gómez. Le Belge voulait tellement ajuster la peine maximale qu’il est allé à la droite d’Alisson.

Ce jeu a mis fin à la première mi-temps, dont nous sommes revenus avec un peu moins de rythme et un Liverpool un peu plus installé. Les minutes s’écoulèrent avec le scénario prévu: la ville attaquée, Klopp a contre-attaqué. Il n’y avait aucun danger et il y avait beaucoup de pluie.

Ni l’un ni l’autre n’ont été en mesure de générer des occasions dignes d’être consignées ici, alors le 1-1 avec lequel nous avons atteint la pause était aussi le score final. Manchester City termine la journée avec 12 points (et un match de moins), tandis que Liverpool reste avec 17, le même que Tottenham et un de Leicester, le nouveau leader d’un Premier plus égal que jamais.