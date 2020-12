Le match entre Manchester City et Everton qui devait être joué dans la nuit du 28 décembre a été reporté en raison d’une épidémie de coronavirus qui a affecté l’équipe que Pep Guardiola entraîne. Le jour de Noël, quatre positifs ont été confirmés et après les tests suivants, d’autres ont été détectés, il n’y a donc eu d’autre chose que de suspendre le crash.

Après la dernière série de tests COVID-19, le club a détecté une série de cas positifs, en plus des quatre déjà confirmés pendant le jour de Noël. La sécurité de la bulle étant compromise, il y avait un risque que le virus se propage davantage entre l’équipe, le personnel et aussi au-delà », a déclaré City dans un communiqué.

Après avoir consulté les experts médicaux et les deux clubs, la Premier League a décidé de suspendre le match. «Tous les cas positifs impliquant des joueurs et du personnel suivront une période d’auto-isolement conformément au protocole de quarantaine de la Premier League et du gouvernement britannique. Le premier terrain d’entraînement des équipes de la City Football Academy sera fermé pour une durée indéterminée et l’équipe et la bulle associée subiront des tests avant qu’une décision ne soit prise sur le moment de reprendre l’entraînement », a expliqué le club anglais.