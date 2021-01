L’une des révélations les plus célèbres de l’interview de Leo Messi avec Évole c’était cette “illusion” que le footballeur argentin garde avec la possibilité de jouer un jour en Etat Uni vivre l’expérience rapportée par MLS et vivre dans un pays comme celui des États-Unis. C’était surprenant de l’entendre de la voix du joueur de culé, de son envie d’essayer en Amérique avant de terminer sa carrière de footballeur, avant de raccrocher les crampons.

“Je J’ai toujours eu l’illusion de pouvoir vivre l’expérience de vivre aux États-Unis et vivre ce qu’est cette Ligue et quelle vie y est-elle. Si cela arrive ou pas, alors j’aimerais vivre à nouveau à Barcelone », a déclaré Leo dans Lo de Évole, c’était une interview dans laquelle une autre version de Messi a été vue, plus humaine et moins footballeuse, plus fragile mais aussi plus sincère. Il n’a pas fermé la porte à sa continuité au Barça mais il l’a laissé entrouvert d’éventuels événements.

Rejoindre les pièces, possibilité d’atterrir un jour dans le MLS ajouté à la sortie plus que possible de Messi du Barça à la fin de cette saison, ils forment un nouveau cocktail que nous appellerons citoyen. Il Manchester City voit aujourd’hui la signature de l’Argentin plus réalisable que jamais. Il Ville est un conglomérat de clubs (City Football Group) qui a, entre autres, pour exposants l’ensemble des première ligue et à La ville de New York de la Major League Soccer. Et quelle meilleure ville que New York pour jouer en MLS et découvrir les États-Unis?

En fait, le Manchester Ville Il offrait déjà cette possibilité l’été dernier à l’Argentin, lorsque le désir de Messi quitter le Barça à la fin de la saison. À cette époque, ils connaissaient les souhaits et les rêves de Leo à Manchester, et ont donc négocié une offre formidable pour lui. Ferran Soriano, PDG des citoyens et qui a coïncidé avec Messi au Barça, a négocié avec le père du culé un contrat de trois saisons avec lui Manchester City plus deux à New York pour clôturer sa carrière à 38 ans aux États-Unis, en MLS. De plus, il pensait égaler le contrat qu’il avait signé avec les Blaugrana avant la bécassine à laquelle il a été contraint par la crise financière du club.

Cela n’a abouti à rien. Messi pressé avec le burofax mais au Barça, ils ont décidé de resserrer les rangs et d’empêcher l’Argentin de quitter le club. Il ne voulait pas de problèmes dans les tribunaux et a décidé de rester une autre saison à Barcelone même s’il ne l’a pas fait à l’aise. Avec l’horizon encore très noir pour les culés et avec la déclaration ouverte et publique de Leo, Manchester City de Pep Guardiola Il doit le convaincre d’accepter cette offre et d’accepter des conditions similaires à celles convenues cet été.

Messi Il a également reconnu qu’il entretenait sa relation avec Guardiola, avec qui il parle régulièrement et ne parle “que” de football. Il a dit qu’il parlait peu de l’avenir avec lui, mais il ne peut pas nier que le Catalan était le meilleur entraîneur qu’il ait eu, alors le revoir à Manchester, où il a récemment renouvelé, serait une incitation supplémentaire pour l’Argentin, qui veut une équipe compétitive qui se bat pour tout, quelque chose dont vous pouvez profiter à nouveau dans une ligue aussi exigeante que le première ligue et avec l’une des escouades les plus chères du monde comme City.

De la MLS des rumeurs sont également venues l’été dernier Miami L’équipe de David Beckham était un autre de ceux qui offraient la possibilité de Leo Messi pour réaliser son rêve. Eduardo Inda a révélé en février que les Anglais voulaient emmener le 10 culé à son Inter Miami comme la grande bannière de votre projet. Bien que, selon ses déclarations lors de cette dernière interview, il semble que Messi Il lui reste encore quelques années au plus haut niveau, donc l’option de Manchester City-NY City il pourrait avoir plus de poids que tout autre qui me vient à l’esprit.