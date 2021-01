Bolivar est officiellement devenu le nouveau membre du City Football Group, qui compte parmi ses clubs le Manchester City. En fait, la signature de l’Académie a enthousiasmé les fans de l’équipe bolivienne, qui ont augmenté leur satisfaction en recevant un message émouvant de Josep Guardiola lui-même, probablement le meilleur entraîneur du 21e siècle.

Salut, je suis Pep Guardiola. Aux habitants de Bolívar: bienvenue dans cette union avec le City Football Group. J’espère que vous avez une bonne saison, non seulement celle-ci, mais aussi celles à venir. J’espère qu’un jour nous pourrons visiter votre pays. Un gros câlin et à bientôt », a exprimé le stratège catalan, en guise de bienvenue au club bolivien.

BolivarVainqueur de 29 titres de champion national, vous aurez accès à un large éventail de connaissances, de technologies propriétaires, de bonnes pratiques et de conseils stratégiques développés au cours des sept dernières années par le City Football Group grâce à sa structure “ multi-clubs ”.

Bolívar a souligné la salutation de Pep Guardiola.

Ce nouvel accord fournira à l’équipe bolivienne des données et des informations confidentielles appartenant au CFG, qui comprennent des outils et des tableaux de bord clés dans le but d’améliorer les performances de leurs équipes et joueurs.

«Aujourd’hui, un rêve devient réalité», a décrit ce mardi le président du Club Bolívar, Marcelo Claude, qui a assuré que l’expérience et les conseils du CFG seront mis à profit pour «continuer avec l’objectif de placer le Bolivar comme un club de première classe en Amérique latine ».

Le City Football Club vise à augmenter les revenus de l’association du club Bolivar, construisez des installations de classe mondiale, promouvez des améliorations dans toute la ligue et soutenez le développement de ses dirigeants.

