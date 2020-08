Il y a peu de raisons Leo Messi abandonner le Club de football de Barcelone. L’arrivée de Ronald Koeman, le renouvellement et le nettoyage que les plans et la continuité pour le moment de la directive culé font penser au revoir à l’Argentin. Comme il y a de nombreuses raisons de partir, les clubs qui seraient plus qu’intéressés d’accueillir le 10. En fait, Thomas Tuchel, technicien Le PSG, il l’a accueilli publiquement s’il finissait par choisir Paris.

Un autre des clubs intéressés par lui est le Manchester City de Pep Guardiola. Le journal The Sun assure que les citoyens font des spéculations sur le départ éventuel de Leo Messi du Barça. Dans l’Etihad, ils sont attentifs à la décision argentine et à la question de savoir si le club Blaugrana cède à une éventuelle négociation de vente, qu’ils seraient prêts à évaluer et à relever en termes économiques.

Il Ville C’est l’un des clubs qui a le plus Fair-play financier pour irrégularités présumées. Une opération comme celle de Messi est complexe, notamment en raison des chiffres dans lesquels l’entreprise serait présente. C’est pourquoi les Anglais sont attentifs aux conditions que le Barça soulèverait et à la manière dont ils pourraient procéder à la signature pour ne pas sortir des limites du contrôle du football européen. Selon les médias précités, du conseil d’administration ils sont ouverts à la possibilité, surtout lorsqu’il ne lui reste plus qu’un an sur son contrat: il serait libre l’été prochain.

Les Anglais ont déjà réalisé deux opérations majeures cet été, les Néerlandais Ake et espagnol Ferran torresLes deux ont déjà agité le marché. Malgré ces deux mouvements, il ne semble pas déraisonnable qu’ils procèdent à plus de signatures, surtout si l’Argentin est à portée. La possibilité de réunir à nouveau Guardiola et Messi sur la route séduit à la fois le Catalan et l’Argentin, bien que la possibilité dépende des conditions économiques qui se présentent. Ça ne sera pas facile.