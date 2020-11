Manchester City ne jette pas l’éponge pour Messi. Après avoir été très proche de prendre l’Argentine cet été, l’équipe anglaise veut avoir dans ses rangs la saison prochaine qui pour beaucoup est le meilleur joueur du monde. Pour lui, études pour vous proposer un pré-contrat en janvier, profitant du fait que 10 peuvent négocier avec une autre équipe lors de la saisie des six derniers mois de son contrat.

C’est ce qu’affirme le média britannique The Telegraph, qui assure que les citoyens vont faire une offre pour l’Argentin dès janvier après que les complications de La Pulga pour quitter Barcelone aient tronqué son transfert cet été. En juin, ces difficultés disparaissent: Le contrat avec le club de sa vie prend fin et il pourrait partir sans aucun problème.

Leo Messi a été très clair sur son départ de Barcelone cet été. Cela a été déclaré dans un entretien avec Goal, dans lequel il a rapporté qu’il restait finalement parce que le club ne voulait pas le laisser partir: «J’ai dit au président que je voulais partir, je lui ai dit toute l’année. J’ai pensé qu’il était temps de se retirer », a déclaré l’Argentin. La question est maintenant de savoir si, après la démission de Bartomeu, le joueur continue de vouloir quitter Barcelone. et se lancer dans un nouveau projet. Une question répondue par Eduardo Inda, directeur d’OKDIARIO, ce lundi à El Chiringuito de Jugones.

Messi ne veut pas renouveler

Eduardo Inda a révélé en exclusivité l’avenir de Leo Messi: «Son renouvellement est compliqué. Pour le moment, il ne veut pas renouveler et a une offre très puissante de l’Inter Milan. Vous devez avoir l’Inter et la moitié du monde. En Italie, ils ont une sorte de loi Beckham et le football italien renaît. Il gagne 70 net par saison, soit 140 bruts, un peu plus en Catalogne car ils paient 40% impairs », a révélé le directeur d’OKDIARIO dans le programme Pedrerol.

De cette façon, Leo Messi est déterminé à quitter Barcelone une fois son contrat avec le club du Barça conclu. L’Inter Milan et Manchester City semblent être les meilleures options pour l’Argentin pour jouer pour la première fois avec un maillot différent de celui de Barcelone et de l’équipe nationale argentine.