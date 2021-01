Il Manchester City regarde en pole position pour s’emparer de Leo Messi. Le club citoyen est optimiste pour pouvoir signer le capitaine de Barcelone et il reste attentif à sa situation alors que la course aux élections à la présidence du club de Barcelone s’intensifie. En Angleterre, les retrouvailles entre l’Argentin et Pep Guardiola.

Il y a beaucoup de joueurs gratuits de négocier avec n’importe quel club depuis le 1er janvier et qu’ils pourraient arriver gratuitement, mais s’il y en a un vraiment convoité c’est Leo Messi. Le capitaine barcelonais n’a pas encore pris de décision sur la marche à suivre au 30 juin, date à laquelle son contrat avec l’équipe du Barça prend fin. Dans la course à la présidence de club, la question de Leo Messi Cela semble être une pierre angulaire et de l’Angleterre ils restent très attentifs à sa situation.

Selon le journal britannique Telegraph, le Manchester City est considéré comme le mieux placé pour reprendre l’attaquant de Rosario, un joueur qu’il Barcelone veut convaincre de continuer et aussi l’intention de lui Paris Saint Germain. Cependant, le club citoyen se sent confiant de pouvoir signer La Pulga et que les retrouvailles avec Pep Guardiola, que l’Argentin a récemment défini comme “le meilleur entraîneur” qu’il ait jamais eu, avec Luis Enrique.

En plus de la présence de Guardiola, le Manchester City réunit une autre série de facteurs qui le rendent optimiste avec l’idée de pouvoir signer le sextuple vainqueur du Ballon d’Or.L’équipe d’Angleterre est l’un des rares clubs au monde à pouvoir se permettre d’avoir un joueur avec son palmarès élevé. En fait, selon les dernières informations en Angleterre, ils essaient déjà de réduire la masse salariale pour faire de la place à Messi. Un geste qui aurait affecté le joueur le plus valorisé de l’équipe, Kevin De Bruyne, qui s’est vu offrir un contrat plus long mais avec une légère baisse de salaire, ce que le Belge n’a pas aimé comme le souligne ..

Vers la MLS après avoir traversé l’Angleterre

Un autre point en faveur de Manchester City convaincre Leo Messi est que l’équipe citoyenne pourrait lui proposer une proposition attrayante à long terme. Le capitaine de l’équipe du Barça a reconnu dans l’interview de Jordi Évole qu’il aimerait jouer dans le Major League Soccer et les citoyens ont une franchise, le La ville de New York. En fait, ils lui ont déjà fait une proposition cet été.

Tout cela rend le Manchester City comme le grand favori pour signer l’Argentin. Pour le moment, Messi reste concentré sur Barcelone et le joueur du Barça a encore une fois été clé pour obtenir trois points lors de sa visite à San Mamés.