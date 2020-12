Mis à jour le 12/02/2020 à 19:06

Les chats Ce sont les réseaux sociaux les plus appréciés. Vous en doutez? Parcourez simplement pendant quelques minutes Facebook, Instagram ou TikTok pour trouver des vidéos mettant en vedette ces mecs poilus qui, à certaines occasions, parviennent à séduire des milliers de fans.

REGARDEZ: Le chat devenu une star d’Internet pour ses danses hypnotiques sensationnelles

C’est le cas de Manchester, un chaton croisé entre les races hétéro écossaise et Munchkin qui est devenu une sensation virale en raison de la taille de ses pattes: ils ne mesurent que 10 centimètres.

Son propriétaire, un homme de Moscou nommé Alexandre OuchakovIl lui a donné ce nom parce que son équipe de football préférée est Manchester United, d’Angleterre.

Le chat a sa propre page Instagram, où il accumule plus de 82 mille followers qui ne manquent pas l’occasion de flatter la chatte chaque fois qu’ils le peuvent.

“C’est trop mignon”, “L’écran de mon téléphone a été brisé par l’immense puissance qui rayonne la pose de ce chat”, ou “Je passais une mauvaise journée jusqu’à ce que je voie ces photos”, sont quelques-unes des réactions que Manchester génère entre ses fans.

