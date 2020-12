Mis à jour le 12/05/2020 à 15:00

Edinson Cavani petit à petit il rejoint son nouveau club, Manchester United. L’attaquant uruguayen a déjà marqué trois buts lors de ses cinq premières apparitions avec l’équipe d’Old Trafford, qui l’a eu comme partant lors de la victoire de ce samedi contre West Ham pour la date 12 de la Premier League.

L’ancien PSG a non seulement dû s’habituer rapidement à l’institution «Red Devil», mais aussi à une nouvelle culture et langue. Sa faible maîtrise de la langue anglaise ne lui permet pas de s’exprimer largement, comme le raconte son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

Il y a quelques jours, l’entraîneur norvégien a commenté, en plaisantant, que Cavani n’avait appris que jusqu’à présent à utiliser deux mots en anglais à la maison (à la maison) et à l’extérieur (à l’extérieur). “Il sait déjà ce qui se passe si on gagne”, se référant au fait que l’Uruguayen aime demander un jour de congé, à chaque fois qu’il marque trois points.

Indignation en Uruguay pour une éventuelle sanction à Edinson Cavani pour “ racisme ”

Après la polémique qui a éclaté en Angleterre et dans le reste du monde sur l’éventuelle sanction – et l’enquête déjà ouverte – à Edinson Cavani pour racisme, beaucoup de ses compatriotes ont fait entendre leur voix de protestation et de mécontentement, car en Uruguay l’expression serait loin être discriminatoire.

Selon le linguiste Amparo Fernández, professeur à l’Université de la République d’Uruguay (UDELAR) pour ., il y a une tentative de «globaliser les significations», ce qui n’est pas possible, et le contexte est perdu de vue. “Celui qui l’utilise (Cavani) ne le rationalise pas du tout” comme une insulte raciste, a-t-il expliqué à ..

Fernández a déclaré que dans le dictionnaire espagnol de l’Uruguay, un travail avec plus de dix mille voix et expressions typiques des Uruguayens, non utilisé dans l’espagnol standard, le mot «noir» est décrit – entre autres significations – comme un «vocatif aimant» , d’affection, avec un usage habituel.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE